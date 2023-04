El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó hoy que si la oposición gana las próximas elecciones "eso termina con represión" y recordó que durante el macrismo "le pegaron a todo el mundo".

"Durante el macrismo le pegaron a los enfermeros y médicos del Borda, a los maestros, a los jubilados. Le pegaron a todo el mundo y no han tenido muertos de casualidad: `Que mueran los que tengan que morir'. Este tema es el que me preocupa. Si ellos tuvieran la oportunidad de ganar y hacer lo que dicen que van a hacer, eso termina con represión", aseguró Fernández en declaraciones a la radio AM 750.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente inaugura hoy la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza

El funcionario rechazó que el diario Clarín lo haya llamado "irresponsable", cuando -según señaló- que "los irresponsables son ellos que levantan los discursos" del expresidente Mauricio Macri, la presidenta del PRO Patricia Bullrich y el diputado libertario Javier Milei cuando "hablan de barbaridades".

Aníbal Fernández

"La oposición dejaría a un montón de personas sin trabajo y la gente no va a la casa a mirar la televisión y a esperar en el sillón. Ya lo hicieron cuando fueron gobierno, en cuatro años hicieron pedazos el país. Todavía estamos garpando esas diferencias que ellos han generado", señaló.

MIRÁ TAMBIÉN Oficializan la designación del nuevo titular del Consejo de la Economía Popular

Ayer, en declaraciones al canal C5N, Fernández ya había advertido que si Juntos por el Cambio o Milei llegaran al Gobierno las calles van a estar "regadas de sangre y muertos".

Esos dichos derivaron en la presentación, hasta el momento, de tres denuncias penales en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, que tras los sorteos de rigor recayeron en los juzgados de María Eugenia Capuchetti, Julián Ercolini y María Servini.

(Télam)