El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo hoy que el Gobierno "no se vale de espías ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales", al responder a las críticas por el operativo de desalojo de Villa Mascardi en el que fueron detenidas siete integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu.

"Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos", expresó el funcionario.

Fernández planteó que "parecieran no advertir que nuestro Gobierno no se vale de espías, ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales las mandas a cumplimentar. No se instruye a realizar actos violentos y, si se les encomienda hacer uso racional de la fuerza, ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida", aclaró.

"Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano", subrayó el titular de la cartera de Seguridad desde su cuenta de Twitter.

El martes último, las fuerzas federales organizadas en un comando unificado con la participación de la Policía rionegrina detuvieron a siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, en las inmediaciones de la ruta 40.

Cuatro de esas detenidas habían sido encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, pero ayer fueron trasladadas nuevamente a la ciudad de Bariloche, según dispuso la jueza Silvina Domínguez. (Télam)