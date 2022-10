El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó hoy una nueva candidatura presidencial de Alberto Fernández de cara a 2023 y le pidió a su par de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, que "se deje de joder" con la idea de eliminar las PASO. "En vez de colisionar al divino botón, es encontrarle la vuelta ¿Por qué no lo convencen a Wado y le dicen que se deje de joder con esto y lo acompañen al Presidente?", apuntó Fernández en declaraciones a la prensa. La respuesta del titular de la cartera de Seguridad se produjo luego de que De Pedro planteó este jueves que "la mayoría de los gobernadores e intendentes quieren convencer al Presidente" de que suspenda las PASO. "Si hay necesidad de dirimir que otro quiera sea candidato, en todo caso que se discuta ¿Cómo le vamos a prohibir a alguien que quiera convencer al Presidente? Yo creo conocerlo un poquitito y estoy seguro de que no lo van a poder convencer", subrayó. En ese marco, el ministro de Seguridad retrucó: "Si no hay una primaria, si no hay una interna, ¿Cómo van a elegir al candidato? ¿Lo va a elegir el Congreso del partido? Ni loco, lo tiene que elegir la voluntad popular. El que gana, gana y el otro tiene que acompañar". Consultado acerca de si veía al jefe de Estado como candidato a reelegir su cargo en las elecciones del año próximo, respondió tajantemente: "Es candidato"

Ante la repregunta sobre si Alberto Fernández se postulará aunque la agrupación La Cámpora no esté de acuerdo, sentenció: "Acá no hay nadie que le pueda decir al Presidente que no puede ser candidato". "El candidato lo tiene que elegir la voluntad popular", disparó Fernández, luego de que la senadora provincial Teresa García afirmó días atrás que "la sociedad ya le dijo que no al Presidente" para ir en búsqueda de su reelección. Y concluyó: "La quiero entrañablemente. Todo el mundo sabe que trabajamos juntos muchos años, pero ni ella ni yo representamos a la gente como para que ella diga una cosa así". MD/SPC NA