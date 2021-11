El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró hoy que "los esfuerzos" que hizo el Gobierno nacional luego del resultado adverso que obtuvo el oficialismo en las PASO "dieron resultados" con un repunte en las elecciones legislativas de ayer.

"Hay respuestas claras y los esfuerzos que se hicieron luego de las PASO dieron sus resultados. El FdT seguirá trabajando porque el peronismo tiene que dar respuestas todos los días", señaló Fernández en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, el funcionario observó que en estos meses de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus el oficialismo debió "atajar y ponerse al hombro" la situación y evaluó que "buena parte de la sociedad reconoce a los que se dedicaron a hacer las cosas bien" en este período.

"El Presidente (Alberto Fernández) gobernó 90 días y luego comenzó la pandemia con la doble preocupación de salir inmediatamente al mundo a buscar vacunas sin saber quien las podía ofrecer. Nosotros entendimos que venían de las mejores manos y los resultados están a la vista", completó.

Luego, en diálogo con Radio La Red, el ministro afirmó que los resultados de ayer "no fueron una derrota" porque hubo lugares donde se hicieron "bien las cosas" y se mejoró en los resultados, ya que hubo "compañeros que no votaron en las PASO porque entendían que era una competencia sin sentido con una lista sola", pero que ayer "se presentaron a votar".

"Muchos de los distritos del conurbano que algunos imaginaban yendo para atrás se recuperaron sin problemas. En las provincias pasó lo mismo: en Chaco, que se decía que se perdió y se ganó. Lo otro tiene que ver con la alternancia de la democracia y no hay que tenerle miedo", afirmó.

Además, al ser consultado por los festejos del oficialismo luego de conocer los resultados, Aníbal Fernández destacó que "en muchos de los distritos que hicieron muy bien las cosas" y los resultados "están a la vista".

"Nunca festejé derrotas, pero en el fútbol hay un lema que dice que cuando no se puede ganar, no hay que perder. Hay que estar atento a que uno le vaya bien y si hay lugares donde uno hizo bien las cosas ¿por qué no sentirse mejor?", subrayó. (Télam)