El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, encabezó hoy una reunión con especialistas en prevención del terrorismo y el extremismo violento en América Latina organizado por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), donde lamentó que aun no se haya podido condenar a los responsables del atentado a la AMIA y destacó la necesidad de "cruzar información con otros países para dar lucha contra" este tipo de eventos.

"Lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Argentina tuvo dos impactos severos: el 17 de marzo de 1992, en la Embajada de Israel, y el 18 de julio de 1994, en AMIA. No se puede dar nuevamente, para eso hay que estudiar, preparase, cruzar información con todos los países que estamos decididos a dar la lucha contra esto", aseveró Fernández en diálogo con Télam.

La actividad se realizó desde las 14 en el Hotel Hilton Buenos Aires, en el barrio porteño de Puerto Madero, donde ministros, jueces, fiscales y funcionarios de fuerzas de seguridad de distintos países pudieron debatir sobre la situación actual de la región e intercambiar información, herramientas y enfoques para abordar la problemática.

"Estamos convencidos de que podemos cubrir de la mejor manera y actuar en el momento que fuera oportuno, si tuvieramos que hacerlo, pero sigamos trabajando fuertemente para mejorar cada día más", subrayó el ministro.

A un día de cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, Fernández aseguró que "no dejaremos de lamentar y padecer cada vez que recordemos. Nunca le dimos la espalda y trabajamos fuertemente para que las cosas salgan lo mejor posible pero es inaceptable que despues de casi 30 años no hayamos podido condenar a los responsables".

Además, el ministro se refirió a la situación en Jujuy, donde fue designado interventor del Partido Justicialista local, y señaló que haber aprobado la reforma de la constitución provincial en tan poco tiempo es "subestimar al pueblo, no prestarle atención ni la importancia que tiene que tener".

"Hay provincias en las que ha tomado un año modificar la constitución. Me parece que el pueblo jujeño merecía un poco más de respeto", añadió.

La reunión de especialistas contó con la participación del director Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano y comisionado para el diálogo interreligioso del Congreso Judío Mundial, Claudio Epelman, quien destacó este "espacio de encuentro para interncambiar información, prácticas y metodologías de trabajo para abordar este flagelo que en Argentina muy bien conocemos y hemos sido víctimas".

Respecto al aniversario del atentado a la AMIA, Epelman manifestó "tristeza y amargura ante la imposibilidad de que como país no hayamos podido llevar a la justicia a los responsables".

"En la medida de que no sean alcanzados por la ley quienes causaron este atentado, nada puede impedir que vuelva a suceder. Es extremandamente importante que podamos decir que hicimos justicia para que las víctimas puedan descansar en paz", indicó el director ejecutivo del congreso.

También señaló la "permanente necesidad de mantener los avances y progresos para que como país estemos a la altura de las circunstancias y que el Estado nos garantice seguridad a todos los ciudadanos".

En tanto, el senador paraguayo Enrique Riera consideró "absolutamente necesaria esta jornada de trabajo, poque la región enfrenta desafíos muy grandes".

"Hay que trabajar coordinamente para solucionar estos problemas. Es la primera obligación del Estado; si no hay seguridad, no hay inversion y no hay desarrollo", aseguró.

Sobre el atentado a la AMIA, indicó que "es una herida abierta en toda América Latina porque lo que ha sucedido sigue siendo el acto terrorista más grande y grave en la región", y subrayó: "No puede quedar impune".

Consultado sobre las declaraciones del saliente ministro de Industria y Comercio de su país, que expresó querer levantar un muro en la frontera entre Argentina y Paraguay, Riera -que asumirá como ministro de Interior en agosto- se manifestó "más amigo de los puentes que de los muros".

"Hay que controlar y hacer políticas complementarias, hay que conseguir que nuestras economías funcionen complementariamente. Hay que sumar expriencias con Argentina y generar un marco de absoluta confianza", completó.

En representación argentina estuvieron en el Congreso la coordinadora de Investigación contra Terrorismo del Ministerio de Seguridad, Valeria Kowalewsky; el secretario de coordinación institucional del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Olima Espel; el director nacional de Inteligencia Criminal, Damián Neustadt; el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; el 2do jefe del departamento de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal, Guillermo Alejandro Diaz; el juez federal de Eldorado, Miguel Angel Guerrero; y el abogado de la causa AMIA, Miguel Bronfman.

De Estados Unidos concurrieron la Secretaria Ejecutiva Adjunta del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE OEA), Violanda Botet; y la Senior Fellow de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Emanuele Ottolenghi.

Por Brasil asistieron el juez federal Friedmann Anderson Wendpap; el subsecretario de Inteligencia e Integración de la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública de Minas Gerais, Christian Vienne de Azevedo; el Agente Especial da Policía Federal, Flavio Rodrigues, y el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Glinternick Bitelli.

También participaron Enrique Riera Escudero, senador nacional por Paraguay; Mariana Moura, directora general de Información e Inteligencia Policial de Uruguay; Luigi Lopresti, director de Inteligencia de Carabineros de Chile; Emiliano Ramón Rolón Fernández, fiscal general del Estado de Paraguay; Julio Torres, jefe del departamento de Seguridad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y Andrés Cáceres, de la dirección nacional de Inteligencia de Colombia. (Télam)