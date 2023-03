El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró hoy que el presidente Alberto Fernández no se va a "correr" de una eventual postulación a la reelección, y propuso olvidar "la interna" dentro del Frente de Todos (FdT) y trabajar en una propuesta electoral "inteligente".

"Sería bárbaro que todos olvidemos la interna y trabajemos para llevar una propuesta inteligente que llame la atención del electorado", afirmó Fernández en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

En ese sentido, el ministro criticó al "fuego amigo" y a aquellos sectores que "no han parado de hacerle daño al Presidente de la Nación".

"Varias de las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires dentro del Frente de Todos tienen que dejar de fastidiar y de meterse en la gestión nacional. Solo quieren lesionar al Presidente para que eventualmente, hastiado de esa canallada cotidiana, decida correrse. Eso no va a suceder", remarcó.

Anibal Fernández y Alberto Fernández

Por otro lado, el ministro sostuvo que, desde el día que asumió a su cargo, comenzó "la planificación de tareas con el gobernador" de Santa Fe, Omar Perotti, para el combate del narcotráfico en Rosario y aseguró que viene "cumpliéndose a rajatabla" dicho planeamiento luego de exponer ayer en la comisión de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados.

"Estamos haciendo todo lo que nos propusimos en aquel momento y un poco más. Ahora había que pasar a la segunda etapa, pero esto no tiene nada que ver con lo que pasó con (el astro futbolístico Lionel) Messi", señaló Fernández en referencia al ataque al supermercado de la familia política del jugador.

"El operativo consta de presencia en todos los barrios. Es un trabajo muy grande", subrayó.

Al ser consultado sobre la decisión de enviar efectivos de la Compañía de Ingenieros del Ejército para que participe en la urbanización de barrios populares, Fernández aseguró que acompaña "la decisión del Presidente" Alberto Fernández.

Omar Perotti y Aníbal Fernández

"No soy un antimilitar. Si en algún momento hay algo para discutir, lo haré pero no públicamente. Lo que dije fue que no había formado parte de la decisión y me gustaría saber más de lo que se va a hacer, pero no tengo dudas que voy a acompañar la decisión del Presidente", remarcó.

Finalmente, planteó "la necesidad casi desesperante" de contar con "una sucursal" de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la ciudad de Rosario.

"Nos tiene que cantar la verdad sobre qué ocurre con el dinero porque la cocaína no se compra con tarjeta de crédito, sino con dólar billete y alguien los tiene que estar proveyendo. Hay que encontrar el camino", completó.

El miércoles último, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezaron en Rosario el acto de firma de un convenio de cooperación para la puesta en marcha de la Agencia Regional Central, que integrarán las provincias de Córdoba y Santa Fe.

"La nueva agencia regional, que abarca las provincias de Santa Fe y Córdoba, permitirá fortalecer el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impulsando el accionar de la UIF sobre la base del conocimiento de las condiciones propias de las jurisdicciones de las dos provincias que integran la región central, con un especial foco sobre la ciudad de Rosario", señaló Otero en esa oportunidad. (Télam)