El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró hoy que el anuncio del presidente Alberto Fernández de no presentarse a la reelección en los comicios de este año responde a su "vocación de cumplir con las cosas que están faltando", sostuvo que en el Frente de Todos "no hay una figura que concite la atención del electorado como para que pueda ser un candidato del resumen" y reivindicó el método de las PASO para definir las precandidaturas.

"En su vocación de cumplir con las cosas que están faltando, porque eso es en lo que se comprometió, e intenta sanear antes del 10 de diciembre tantas cosas como fuera posible, y para ello no se puede hacer campaña. Por eso se corre", señaló Aníbal Fernández al opinar sobre el mensaje del jefe de Estado que hoy sorprendió a la dirigencia del justicialismo.

En declaraciones a C5N, el titular de la cartera de Seguridad planteó también que el Presidente, con su decisión, "no se baja de nada porque no se subió nunca a nada".

El jefe de Estado anunció su decisión esta mañana a través de un video de siete minutos difundido en las redes sociales, donde afirmó: "Tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos".

MIRÁ TAMBIÉN Acto de los trabajadores de prensa en rechazo a los despidos en Clarín

Planteó también que "el contexto económico", en particular "la sequía más importante en más de un siglo", puso en "alerta roja" al país y a él, como jefe de Estado, lo obliga "a concentrarse exclusivamente" en dar respuesta a "los problemas de la Argentina".

Consultado sobre el impacto de la decisión del mandatario en la interna del oficialismo, Aníbal Fernández defendió el uso de las PASO como instancia para determinar las candidaturas del oficialismo y pidió que se anoten para competir todos "los que entienden que tienen capacidad y estatura para poder hacerse cargo del momento histórico".

El ministro de Seguridad desestimó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien las encuestas ubican como la dirigente del frente oficialista con mayor caudal de votos, sea quien tenga la lapicera para el armado de las listas del FdT.

"Yo no creo que haya una figura que concite la atención del electorado por igual como para que pueda ser un candidato del resumen. Esa solución no la vamos a tener concreta, entonces parece que iríamos a una primaria. Competir nunca es malo", consideró.

MIRÁ TAMBIÉN El PJ nacional convocó a un congreso para el 16 de mayo en Ferro

En esa línea, indicó: "Veremos quiénes son los que puedan salir airosos de esa situación y con ese candidato todos acompañándolo de la mejor manera".

Además, llamó a todos los sectores internos del FdT a apoyar al candidato que resulte ganador en las PASO para evitar que en la Argentina gobiernen "las propuestas aberrantes de gente que no entiende nada".

Con todo, se mostró dispuesto a trabajar para lograr una lista de unidad en el oficialismo.

"Yo soy un tipo que está siempre dispuesto a unir y soy un tipo que siempre está dispuesto a juntar, si es que se puede, una lista única, porque esa es la esencia de la política", remarcó, aunque dejó en claro que el armado electoral deberá definirse en las primarias.

Consultado sobre si coincide con que quien tenga mayor caudal de votos sea quien digite esa lista única, sostuvo: "Para eso hay que votar y contar los porotos. ¿Quién es el que decide? El que tiene más votos", opinó, para luego desestimar posicionamientos internos a partir de "el chanterío" de las encuestas.

"Chanterío conmigo no. Cuando se abren las urnas y se cuentan los porotos (se sabe) el que puede decir cuántos votos tiene. Me parece estupendo que hagan encuestas, pero eso no me va a decir a mí quién puede o debe dejar de ser candidato. Para elegir los candidatos hay que ganárselo y se gana votando", insistió. (Télam)