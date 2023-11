El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció hoy que denunciará judicialmente a los apoderados de La Libertad Avanza (LLA) por instalar la sospecha de que efectivos de la Gendarmería Nacional podrían llevar a cabo una maniobra que perjudicaría al candidato de ese espacio político, Javier Milei, en el balotaje del próximo domingo, en el que enfrentará al postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

"Voy a hacer la denuncia penal", confirmó el funcionario en declaraciones al canal C5N, y aseguró que la acusación hecha por LLA acerca del rol de la responsabilidad de custodia que tendrá la Gendarmería el día de la elección es algo "burdo y deleznable, como todo lo que quieren hacer estos tipos que no tienen formación política y hacen daño con su lengua", sostuvo.

En una presentación hecha este miércoles ante la jueza federal María Romilda Servini, los apoderados legales de LLA, Karina Milei y Santiago Viola, solicitaron que se ponga atención "en determinados momentos en los que podría configurarse fraude" durante el balotaje, y uno de esos instantes es, dijeron, después de realizado el escrutinio provisorio.

En ese momento, afirmaron, la "Gendarmería cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante, y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral", indicaron.

"La Gendarmería no hace esa mugre ni juega con la democracia de los argentinos", respondió el ministro de Seguridad, que tiene bajo su cargo el desempeño de la fuerza integrada por 37.468 efectivos, detalló.

Y agregó: "Hay que hacer la denuncia porque no voy a permitir que sigan avanzando con esa porquería y porque hay que contarle a la sociedad que no es verdad que sucedan esas cosas, no solo con la Gendarmería sino con ninguna fuerza".

"Nunca vi una cosa así" como la que plantea LLA, comentó Fernández, y resaltó que el sistema de votación argentino "debe ser el más sanito a nivel mundial".

