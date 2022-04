El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró hoy que, desde su cartera, "no va a mandar a reprimir la protesta social" y consideró que la negociación entre piqueteros y las autoridades del Ministerio de Desarrollo "es política", por lo tanto "no se sale de una discusión política con escalada de represión".

"No estoy de acuerdo con la idea de (Horacio Rodríguez) Larreta de sacarle los planes a quienes protesten. La Constitución dice que tienen el derecho a reclamar frente a las autoridades, desde la política uno tiene que encontrar una alternativa", señaló el ministro en declaraciones a la radio digital FutuRock.

Ayer, la negociación entre el Ministerio de Desarrollo Social y los representantes piqueteros de izquierda alcanzó un acuerdo "parcial" y, si bien se convino mantener abierto el diálogo, las organizaciones adelantaron que continuarán mañana con su plan de lucha, aunque no bajo la modalidad de acampe.

En este sentido, Fernández afirmó que la cartera de Desarrollo Social "está discutiendo soluciones específicas" para determinados grupos, y asimismo aseguró que el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, está "tratando de encontrar una alternativa que le convenga a todos".

Por otro lado, el ministro también condenó la represión por parte de la Policía de la Ciudad a trabajadores del cine y estudiantes que se manifestaban ayer frente al INCAA.

"La decisión tomada por (el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo) D'Alessandro no es la visión que yo tengo. No creo que se salga de estas cosas a los palos y mucho menos frente al INCAA, no había gente violenta", sentenció el funcionario. (Télam)