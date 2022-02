El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista de la Cámara de Diputados y cuestionó los argumentos que el líder de La Cámpora expuso en su carta pública respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No puede haber cuarenta cabezas, hay una sola. Si no hay cabeza, decía mi abuela Amparo, todo se vuelve raro. Hay una cabeza que está pensando en llevar las cosas de una determinada manera. ¿No te gusta? Y bueno, esperemos a la próxima cuando vos seas presidente”, dijo Aníbal Fernández en declaraciones televisivas en alusión a Máximo Kirchner.

“Lo único que falta es que yo le diga al Presidente que no lo acompaño porque él no hace lo que yo quiero, no sirve eso. Hay un Presidente elegido por la voluntad popular y es el que responde a las exigencias de lo que nos está sucediendo a los argentinos y es el que tiene que hacerse cargo de dar vuelta esa situación en la que nos encontramos que es impagable”, agregó.

También señaló que “Máximo hizo algún comentario respecto de que no hubo quita” de la deuda: “¿Qué te crees que nosotros no hubiésemos querido tener quita? ¿Cómo se hace eso? ¿Hay tanto brazo de palanca para poder cumplirlo? Se peleó con dos escarbadientes usados… El resultado no es para festejar pero había que pasarlo y seguir avanzando con el resto de las cosas”.

Asimismo, consideró que “Máximo es un dirigente muy importante, de primera línea de nuestro movimiento político, con lo cual llama la atención su visión”. Sin embargo, tras destacar que “el Presidente insistió tratando de convencerlo” para que no deje la conducción del bloque, dijo que se debió buscar a alguien como el santafesino Germán Martínez, “para reemplazarlo y seguir adelante con una estrategia en común que comprenda a todos, también a Máximo”.

Además, dijo que “no le asigna valor” a la carta con la que Kirchner hizo públicas sus diferencias con Alberto Fernández, Martín Guzmán y el equipo económico por la negociación con el FMI, “porque la importancia de la discusión que tiene a la Argentina en vilo se tiene que dar en máximos niveles, y esos máximos niveles yo no los veo como una discusión en la Cámara de Diputados”.

No obstante, Fernández negó una posible ruptura del Frente de Todos: “Para los que venimos del peronismo es muy fácil explicarlo, si primero está la patria, y la patria es la que está en riesgo, es de suponer que todos lo que vamos a hacer es sumarnos a una estrategia que está llevando adelante el Presidente”.

En tanto, cuestionó la postura de los sectores más duros del kirchnerismo frente a la deuda con el FMI: “¿Ahora propiciamos salir del default con los organismos públicos? ¿Cómo conseguiríamos ayuda de Rusia, de China o Europa que nos exigen antes de empezar a hablar que estemos en condiciones con el Fondo Monetario Internacional?”

Finalmente, Aníbal Fernández se mostró “convencido” que el acuerdo no sufrirá percances en el Congreso, al menos por parte del FdT: “Son gente de bien y la estrategia es la única que teníamos”. “Algunos de nuestros compañeros pueden no estar de acuerdo, pero llega un momento en que no se puede discutir más y hay que avanzar”, consideró