El titular del PRO, Federico Angelini, expresó hoy que se se sintió "ninguneado" por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no haberle comentado su iniciativa de sumar a Juntos por el Cambio (JxC) al mandatario cordobés peronista no kirchnerista Juan Schiaretti, y criticó esa eventual incorporación como parte de "un rejunte".

"Me sorprendió muchísimo cuando Larreta sacó ese comunicado. Siento que por lo menos cinco minutos antes me hubiera llamado y dicho 'mirá Federico nuestra posición es esta'. Me sentí ninguneado", dijo Angelini en declaraciones a La Nación+.

En ese sentido, el diputado remarcó que "una cosa es ampliar" y otra es "rejuntar" dirigentes dentro de JxC.

"El 10 de diciembre hay que gobernar. No podemos entrar en un debate ideológico porque vamos a volver a perder una oportunidad", indicó.

Angelini admitió que hubo "chicanas" durante la reunión de Mesa Nacional de JxC que se desarrolló hoy en el Comité Nacional de la UCR, la cual -detalló- "duró 15 minutos".

Además de dictaminar un "cuarto intermedio" sobre la llegada de Schiaretti, Angelini explicó por qué sigue en pausa la incorporación del diputado de Avanza Libertad (AL) José Luis Espert a la coalición.

"No vemos que aporte significativamente votos que hoy están en otra expresión liberal. Creíamos que es importante que participe en JxC, pero como candidato a presidente no hay acuerdo dentro del PRO", señaló. (Télam)