El secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, dijo hoy que su gremio pedirá adelantar a agosto, septiembre y octubre las subas ya acordadas en el salario de estatales, y avaló la decisión del Gobierno nacional para convocar a la presencialidad a trabajadores y trabajadoras de la administración pública.

"La paritaria estatal reabre mañana, y la posición del gremio, conversada con el Estado, es adelantar las cuotas de diciembre, enero y febrero, y llevarlas a ahora, a agosto, septiembre y octubre, y a su vez fijar otro 5% más en enero, pero con revisión para ver cómo fue el curso inflacionario", afirmó Rodríguez en diálogo con El Destape Radio.

En ese marco, el gremialista puntualizó que en la paritaria quieren "privilegiar al sector de la administración pública centralizada, que es la que tiene menos ingresos porque no tiene adicionales, como ocurre, por ejemplo, en el convenio del PAMI o de la Anses".

"A esos compañeros los queremos llevar mucho más arriba, son 66.000 trabajadores de 125.000 en total de nuestra paritaria", aclaró el jefe sindical de UPCN.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, y Rodríguez acordaron el 6 de julio pasado el adelantamiento para el 19 de agosto de la revisión del acuerdo paritario para el personal de la actividad.

Por otras parte, Rodríguez se refirió al regreso a la presencialidad de los trabajadores del Estado, y señaló que avalan la decisión del Gobierno.

Asimismo, explicó que "los que tienen comorbilidades específicas, como inmunodeficiencias o que cursan embarazo, estarán exceptuados".

En ese punto, remarcó que "en el caso de los estatales no vacunados habrá que ver por qué no se vacunó y facilitarles la vacunación si lo quiere hacer, y si no quieren tendrán que firmar una declaración jurada" y agregó que "estos últimos son casos excepcionales".

Consultado sobre la iniciativa impulsada desde algunos sectores que propone reducir la jornada laboral, el titular de UPCN indicó que "en la reunión de hoy del consejo directivo de la CGT posiblemente se analice el tema y se dará una opinión".

De cualquier modo, opinó "que es muy prematuro establecer una reducción horaria cuando la necesidad del país es resurgir cuanto antes en crecimiento y trabajo", y destacó que "lo más importante ahora es que haya inversiones genuinas y un reactivación inmediata de las producciones".

"La gente está ansiosa por trabajar, pide horas extras para poder generar un ingreso superior", completó. (Télam)