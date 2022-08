El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, aclaró hoy que "la marcha no es contra nadie en particular sino un llamado de atención sobre el tema inflacionario" que se vive en Argentina.

Así se refirió Rodríguez a la movilización que se realiza hoy convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y distintas organizaciones sociales y políticas bajo la consigna de poner "un freno a la suba indiscriminada de precios y en contra de la especulación".

"La marcha no es contra nadie en particular sino un llamado de atención sobre lo que sucede en el país, en el plano particular del mundo laboral nos preocupan los índices inflacionarios", afirmó el sindicalista en declaraciones a la radio FM Futurorock.

En este sentido, Rodríguez remarcó que la intención es que los trabajadores puedan "ganarle a la inflación" y consideró que esa "es la política de Gobierno y lo acompañamos, porque debemos recuperar la pérdida de ingresos que tuvimos en el macrismo y con la pandemia"

En tanto, el dirigente reiteró que solicitan "paritarias libres con cláusulas de revisión, y reemplazar trabajos informales por empleo genuino".

Rodríguez indició que "es momento de tomar decisiones claras firmes, de estabilizar la economía", con independencia de las "variables que hoy marcan un mejoramiento en relación a los índices de crecimiento de algunas actividades"

Pero insistió en "generar una mecánica más fuerte" contra la suba de precios donde "la especulación debe ser castigada", en tanto, consideró que el tema de la quita de subsidios de los servicios, "en la medida que se haga como se anunció, sin castigar a los sectores más postergados, creo que no habrá inconvenientes".

Además, Rodríguez sostuvo que otro de los reclamos de la marcha es que "todo el horizonte político desde el oficialismo hasta la oposición generen proyectos para tomar decisiones más elevadas, con una jerarquización de la política".

"Tememos que terminar con las grietas para que se genere un consenso de unidad nacional. Queremos que la producción y el trabajo puedan generarse en la Argentina".

Rodríguez rechazó además la posibilidad de que se otorguen aumentos salariales por decreto, al subrayar que su organización rechaza un eventual "congelamiento" de las negociaciones paritaria".

"Hasta el momento hay versiones, pero no hemos tenido ninguna comunicación oficial al respecto", apuntó Rodríguez sobre la posibilidad que el Gobierno ordene la aplicación de aumentos salariales de suma fija por decreto. (Télam)