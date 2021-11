El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, encabezó en San Nicolás una charla acerca de los nuevos desafíos en tiempos de pospandemia y destacó la necesidad de "ir a un modelo de producción y trabajo".

El funcionario y secretario general de La Cámpora participó del encuentro con referentes de clubes, comedores, merenderos, ONG’s y distintas instituciones de ese municipio bonaerense y, después, visitó el Centro Educativo de Formación, Capacitación y Apoyo "Manos que Dan", según se consignó un comunicado de esa cartera bonaerense.

"Hay que tratar de comprender que si queremos recuperar el trabajo tenemos que cambiar el modelo económico, tenemos que ir a un modelo de producción y trabajo", destacó Larroque durante su exposición.

"Si queremos resolver los problemas de la sociedad, tenemos que cambiar los corazones de los seres humanos que anidan en esta sociedad”, expuso.

En ese sentido, manifestó: "Tenemos que dar vuelta la historia, para que se dirijan los recursos hacia donde corresponde y para que ustedes sean protagonistas”.

“Si el pueblo no recupera su autoestima y no es protagonista, no se va a mejorar. Tenemos que abogar por eso”, dejó como mensaje final, durante su alocución.

El Foro, denominado "Reconstrucción del tejido social y desarrollo comunitario - Nuevos desafíos en tiempos de post Pandemia”, se realizó en el salón de la Mutual Luz y Fuerza.

Asimismo, en el marco de su recorrida por el distrito, Larroque también visitó la institución de formación, capacitación y apoyo “Manos que Dan”, y allí conversó con el pastor Luciano Morello acerca del trabajo que realizan en la comunidad. (Télam)