(Por Lisa Cargnelutti). El primer precandidato a legislador porteño por el Frente de Todos (FdT), Alejandro Amor, consideró que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires necesita ser diseñado desde una "lógica distinta" para poner el acento en la salud pública, la educación y las políticas sociales y de vivienda.

En entrevista con Télam, Amor, quien presentó recientemente su renuncia al cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad, agregó que su trabajo como legislador no será "estar encerrado en un despacho", sino estar en la calle, conocer los problemas y "solucionarlos en la Legislatura".

-Télam: En las próximas elecciones legislativas, ¿qué expectativas tiene el bloque del FdT de crecer en la Legislatura porteña?

-Alejandro Amor: Las listas del FdT en la Ciudad de Buenos Aires expresan la amplitud del espacio y, por parte del Gobierno nacional, el esfuerzo está hecho a través de líneas de gestión en toda la Argentina. Particularmente en la Ciudad se dio con el apoyo económico a empresas y Pymes o el pago del bono a los trabajadores de salud. Ahora va a ser responsabilidad nuestra, de quienes somos precandidatos, lograr una mayor cantidad de bancas. Tenemos que demostrar que quienes nos postulamos tenemos la capacidad de expresar ese esfuerzo que hizo el Gobierno nacional.

-T: En las próximas elecciones, ¿está en juego el avance de los proyectos inmobiliarios que impulsa el oficialismo porteño?

-AA: Están en juego dos formas de ver la política que no tienen que ver sólo con la cuestión inmobiliaria. A nuestro juicio, los presupuestos tienen que tener un fuerte acento en salud, eso quedó demostrado con la pandemia, cuando la sociedad buscó contención en el sector público. Eso es lo que necesitan quienes viven en los barrios más vulnerados, en las villas, que son entre 250 y 300 mil personas, y los que viven viven en pensiones e inquilinatos, que son más de 80 mil. Por otro lado, la clase media está imposibilitada de acceder a la vivienda, en parte por esta compleja carrera inmobiliaria que eleva los costos del metro cuadrado en la Ciudad, particularmente en algunos barrios.

-T: ¿Qué modificaciones deben hacerse en el presupuesto de la Ciudad?

-AA: El presupuesto tiene que tener una lógica distinta, hay que poner el acento en la salud pública para que sea de acceso universal. También debemos enfocarnos en la educación, con una fuerte capacitación para las y los docentes y otorgar incentivos salariales, con mejoras en las condiciones edilicias y en toda la infraestructura escolar. Después, en políticas sociales, por ejemplo, instrumentar créditos desde el Banco Ciudad para todos los sectores de la sociedad puedan adquirir una vivienda. Es necesaria una política muy fuerte del Estado de la Ciudad Buenos Aires promoviendo la producción. Uno puede decir esto es imposible, pero no lo es. Nosotros tenemos la idea de la consolidación de un polo metal mecánico en la ciudad, en el Bajo Flores, donde hay 100 hectáreas rígidas zonificadas como industriales, para poner ahí plantas automotrices que desarrollen parte de los automóviles bajo las normas del tratado de Kyoto para no afectar al medio ambiente, y al mismo tiempo que esas automotrices generen los ámbitos de capacitación para que las personas puedan ingresar esos trabajos. Ahí el Estado tiene que intervenir, dar un Fomento cómo es, por ejemplo, establecer rebajas impositivas.

-T: Como legislador, ¿impulsaría estos temas a través de proyectos de ley?

-AA: Los proyectos de ley son definiciones políticas y son una parte de nuestro trabajo, pero yo creo también en otra concepción. Ser legislador no significa estar encerrado en un despacho, nuestro lugar es la calle. Hay que escuchar a las personas, los problemas están en la calle y hay que trabajar en la Legislatura para buscar solucionarlos.

-T: ¿A qué problemas se refiere?

-AA: En la Ciudad, por ejemplo, 2.200.000 personas viven en edificios, de las cuales un 25% está hoy con demora en el pago de las expensas. Además, de las personas que viven en edificios, 900.000 alquilan, con lo cual tenés un problema adicional: los costos de los alquileres en la ciudad, que aumentan y se llevan parte del salario. Hay que trabajar con las administraciones de los consorcios y con el colegio (de Corredores Inmobiliarios) que preside Armando Pepe. El Estado no debe inmiscuirse en las actividades privadas, pero debe promover que esas actividades tengan cada vez un desarrollo más fuerte. Hay mucha vivienda ociosa, es decir sin alquilar, y hay formas de incentivar que se alquilen.

-T: Como Defensor porteño recorrió los hospitales públicos durante la pandemia, ¿qué situación encontró allí?

-AA: En los hospitales públicos de la Ciudad se verifican dos situaciones: por un lado, el marco de gestión de la pandemia se dio en un marco federal, con matices y diferencias, pero de manera coordinada. La pandemia es una responsabilidad del conjunto de la dirigencia. Sobre los hospitales de la ciudad en particular, las condiciones tienen que mejorar en cuanto a tecnología, condiciones edilicias y accesibilidad. La salud pública es de acceso universal para cualquier persona. Hay que encontrar allí respuesta integral, desde la entrada en una guardia o a un consultorio, esa respuesta la dan las personas, las enfermeras y enfermeros, los médicos y médicas, los camilleros, el personal administrativo. El sistema de salud son un conjunto de personas y hay que valorarlos, y eso significa dar un reconocimiento en su salario de una buena vez. Al mismo tiempo hay que trabajar en el diseño de una política sanitaria conjunta para el AMBA, no podemos seguir pensando en una política de salud distinta en la ciudad que en los municipios del conurbano. Esto es un trabajo fundamental que va a ser eje de las políticas que llevemos como fuerza política en la Legislatura: complementación de las actividades sanitarias en el ámbito del AMBA. No tenemos una frontera en la que tenemos que mostrar un pasaporte, somos lo mismo y nos complementamos para darle la mejor respuesta a la persona que lo necesite. (Télam)