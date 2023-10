La diputada provincial por Santa Fe Amalia Granata ratificó este fin de semana que votará en blanco en el balotaje presidencial que enfrenta al ministro de Economía, Sergio Massa, y al libertario Javier Milei, apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri durante el cual perdió "todo" por "su pésima gestión económica" y criticó que el expresidente "desapareció cuatro años" porque "se fue a jugar al Bridge".

"Les quiero contar otra cosa: en el gobierno de Macri (a quien voté) me puse un negocio, en el cual invertí todos mis ahorros, en ese momento 5000 dólares más 2000 que pedí prestado: total 7000 dólares, pero por su pésima gestión económica me fundí y perdí todo", escribió Granata en su cuenta de X (ex Twitter).

La legisladora del espacio Somos Vida admitió que "así y todo" cuando Macri compitió contra Alberto Fernández por la reelección en 2019 "lo milité y lo volví a votar".

"Pero perdió y desapareció 4 años, se fue por el mundo con la Fifa y a jugar al Bridge en todo su derecho, mientras nosotros poníamos el pecho acá contra el Kirchnerismo obvio. Ahora apareció y me quiere decir que acomodó a todo su equipo en el gobierno si gana Milei, justo el que por su mal gobierno nos trajo a Cristina estos años de nuevo", expresó y confirmó que votará en blanco el 19 de noviembre.

Asimismo, Granata respondió una publicación de Fran Casaretto, autodenominado "halcón" (afín al sector de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio), en esa misma red social.

"Estimado: no proyectes en mi el fracaso de tu espacio, acá los únicos panqueques que se dieron vuelta son ustedes", escribió en referencia al reciente apoyo hacia Milei que fue proclamado públicamente por la excandidata presidencial Bullrich. (Télam)