La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, expresó hoy que le hubiera gustado que la exgobernadora María Eugenia Vidal "pida que se investigue a fondo" la mesa judicial para armar causas a dirigentes sindicales durante el gobierno provincial de Juntos por el Cambio (JxC).

"No es una reunión de trabajo si hay agentes de inteligencia, funcionarios y empresarios hablando de cómo le van a armar una causa a un civil", razonó la funcionaria en declaraciones a radio Provincia y destacó que "el fin no justifica los medios: si las mafias que ella denunciaba eran tales, había que probarlo en la Justicia pero no con el armado de causas".

De esa manera, la ministra se refirió a la denuncia que presentó hace dos semanas la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ante la Justicia Federal de La Plata tras encontrar en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia.

Allí, se advierte en la que funcionarios de la gestión de Vidal y exagentes de inteligencia supuestamente orquestaban el armado de causas judiciales a organizaciones sindicales, mientras mantenían un encuentro con empresarios platenses de la construcción.

En ese sentido, Álvarez Rodríguez dijo que "es espantoso" lo que se planteó en ese video y especificó que trabaja en la provincia de Buenos Aires "desde hace muchos años" y "nunca" vio algo así.

"Es gravísimo porque se cometió un delito en oficinas del Estado provincial para armar causas a opositores y meterlos presos"

"Menos, que una exgobernadora intente naturalizarlo y decir que esto es un funcionamiento normal de trabajo con agentes de inteligencia sentados ahí", continuó y pidió "sensatez política y que no haya defensas corporativas".

Sostuvo que "en la época de Vidal, funcionó una mesa judicial que armaba causas para entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y un sector del Poder Legislativo , estaba este senador Juan Pablo Allan de JxC".

Analizó que el procurador Julio Conte Grand "es responsable", expuso que, por ello, la Cámara de Diputados "inició la denuncia y el proceso de juicio político" e insistió en que !el video muestra que había un mecanismo para perseguir opositores y civiles y meterlos presos".

"Hoy están actuando las instituciones, se está dando un paso más en esclarecer qué pasó y que sea juzgado. Es gravísimo porque se cometió un delito en oficinas del Estado provincial para armar causas a opositores y meterlos presos", aseveró.

La ministra repudió que la exgobernadora Vidal haya dicho que se trató de "una mesa institucional de trabajo" y añadió: "Más prueba que ese video no hay".

"Fue una reunió a plena luz del día. Estaban el intendente Julio Garro, integrantes de la AFI y el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, que habló una 'Gestapo' (la policía política política del régimen nazi) para perseguir y aniquilar al que piensa diferente", añadió.

"No puedo creer que Vidal no haya sabido. Villegas se había reunido unos días antes del video con el entonces presidente Mauricio Macri, y Gustavo Arribas, responsable de la AFI, en Casa Rosada; tenían teléfonos encriptados que la AFI les dio a Julio Conte Grand y Vidal. ¿Para qué tendrían teléfonos así? Crearon sedes de la AFI en el conurbano para escuchar opositores, se escucharon también entre ellos mismos", dijo.

Finalmente, apuntó que "en un país que sufrió tanto como este, no podemos tolerar estas situaciones en democracia" y pidió que la Justicia federal "investigue a fondo". (Télam)