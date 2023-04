La ministra de Gobierno bonaerense y consejera del Partido Justicialista nacional y provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, manifestó hoy que la movilización hacía la Corte Suprema que organizó el oficialismo para el 13 de abril, en repudio el fallo que condenó e inhabilitó para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner, será "en defensa" de la vicepresidenta "y de la democracia".

"Decidimos hacer la marcha porque pensamos que hay que militar para romper la proscripción hacia la dirigente política más importante del campo nacional y popular, que es Cristina Fernández de Kirchner", expresó la funcionaria en declaraciones formuladas a Télam.

La decisión de hacer la marcha se adoptó el viernes pasado durante la reunión del consejo provincial del PJ en La Plata.

Álvarez Rodríguez planteó que "lo hicimos con compañeros y compañeras en conmemoración a un 13 de abril de 2016, cuando el juez Claudio Bonadío la citó 6 veces a declarar por distintas causas armadas: dólar futuro, memorándum con Irán, Los Sauces y otras".

Sostuvo que "es una fecha que simboliza el principio del lawfare en nuestro país y que la tenemos que repudiar" y añadió: "Masivamente vamos a marchar por este tema y también por cómo esa misma Corte le quita coparticipación a la provincia en beneficio de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para beneficiar a Horacio Rodríguez Larreta".

Dijo que desde la oposición se "ha usado a la Justicia como una herramienta de persecución" y expresó que a algunos sectores judiciales "los guía más el odio y la venganza que hacer justicia". Añadió que se debe "democratizar al Poder Judicial" ya que "es el único que no va a elecciones, no paga Ganancias y no cumple bien el servicio de impartir Justicia".

En ese marco, insistió en que "Cristina está proscripta porque se han violado todas las garantías constitucionales para ella: se la privó del derecho a tener un juicio justo en una causa armada por el poder mediático, Clarín y Magnetto y efectivizada por estos fiscales".

Subrayó posteriormente que "con ella no se busca justicia, sino venganza por la ampliación de derechos, por tener los salarios más altos de la región".

Añadió que "no queremos que ningún tribunal opositor secuestre la democracia y repudiamos siempre el intento de magnifemicidio que fue terrible para la democracia".

Sobre las elecciones opinó que "Cristina es la mejor candidata que tenemos" y que "ella demostró que supo cómo poner a la Argentina de pie" y "no se deja disciplinar ni por el poder económico ni por la mafia judicial".

Sobre la provincia dijo que el gobernador "Axel Kicillof demostró tener gran capacidad de gestión" y graficó que "intendentes del espacio de Juntos por el Cambio y el radicalismo reconocen cómo ha transformado la provincia".

"Lo mejor que le puede pasar a los bonaerenses es que continuemos junto a él en este rumbo", concluyó. (Télam)