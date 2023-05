La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, afirmó hoy, al referirse a las próximas elecciones, que "es un momento bisagra de la historia" y consideró que desde el Frente de Todos (FdT) no hay que retroceder sino "ir para adelante resolver lo que falta sin perder todo lo que hemos conseguido".

"Es un momento bisagra de la historia; no podemos retroceder; hay que ir para adelante resolver lo que falta sin perder todo lo que hemos conseguido", sostuvo la funcionaria en diálogo con Futurock.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente encabeza hoy acto por el Día de los Trabajadores de Empresas Recuperadas

La dirigente explicó que desde el Gobierno se realizaron "cosas importantes en este tiempo" pero que también "hay cosas de nuestro contrato electoral de 2019 que nos faltan".

Axel Kicillof y Cristina Álvarez Rodríguez

"Para adelante tenemos la obligación de elaborar un programa que le hable a los y las argentinas sobre qué vamos a hacer con el dólar, el FMI, con el trabajo y salarios, la inflación y los alimentos, qué vamos hacer con los recursos naturales, y también la infraestructura, en los servicios públicos, qué rol que le damos al Estado, esos son los puntos que hay que discutir hacia adentro del FdT pero también con la oposición, ellos proponen volver la pasado, repetir recetas que ya fracasaron", comentó.

Para Álvarez Rodríguez, en este año electoral "se decidirá el futuro de la Argentina" con dos modelos; "uno va por las derechas y otro el de los derechos".

La ministra bonaerense repasó los logros de estos cuatro años de gestión, entre los que destacó la recuperación del trabajo, la producción y el comercio, la activación de la economía se encendió, y una pandemia en la que "no faltaron respiradores y vacunas para nadie".

"Hemos trabajo en infraestructura y obra pública de manera impresionante, tenemos un gasoducto que podrían haberlo hecho con el crédito del FMI pero se lo fugaron, no dejaron ni una obra en toda la Argentina, esas situaciones hacen que la ciudadana pueda escucharnos", agregó.

Cristina Álvarez Rodríguez

No obstante, señaló: "No hemos podido resolver aún el tema de la inflación del precio de los alimentos pero, después de la pandemia, la guerra y la sequía que tenemos, a nadie le gusta hablar de ese tema, no le hecho la culpa a nadie, son datos objetivos que impactan en el precio de los alimentos y en la inflación".

En ese sentido, reconoció que hay "cosas que resolver" y que el ministro de Economía, Sergio Massa, está trabajando "de una manera muy comprometida" en esa dirección.

Por otro lado, insistió con que su candidata "es Cristina (Fernández de Kirchner)" y agregó: "No es que no tengo capacidad lectora, pero así como quiero eso entiendo a la compañera y sé que es un tiempo complejo".

"Cristina dijo claramente que no era un problema de su voluntad sino de proscripción. El ataque es claramente contra Cristina, el peronismo y la democracia", aseveró. (Télam)