La ministra de Gobierno bonaerense, María Cristina Álvarez Rodríguez, aseguró hoy que "el peronismo está muy competitivo en la provincia de Buenos Aires" de cara a las elecciones de octubre, y consideró que el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que obtuvo ayer media sanción en la Cámara de Diputados atiende "una demanda histórica del movimiento obrero".

"Estamos trabajando todos los días en el marco de la gestión con (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof, que puso los derechos y las obras en el centro de la atención. Por eso creo que en esta campaña, y de cara a las elecciones de octubre, el peronismo está muy competitivo en la provincia de Buenos Aires", remarcó Álvarez Rodríguez en declaraciones a la radio AM 750.

En ese sentido, la funcionaria estimó que "los bonaerense reconocen que Axel (Kicillof) es un gobernador muy presente, que resuelve problemas estructurales que tenía la provincia".

Axel Kicillof y Cristina Álvarez Rodríguez

En otro orden, la ministra bonaerense destacó la media sanción en la Cámara baja del proyecto de ley que modifica el Impuesto a las Ganancias, al evaluar que se trata de una iniciativa "muy importante que de alguna manera empieza a mostrar" el tipo de gobierno que pretende ejercer el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa si llega a la jefatura del Estado tras las elecciones de este año.

"La eliminación de Ganancias era una demanda histórica del movimiento obrero. Incluso se llegó al quorum para tratarlo con la asistencia de legisladores radicales que no comparten la negativa brutal que tuvo Juntos por el Cambio (JxC) de no acompañar esta iniciativa. Los dirigente de ese espacio provocaban al Ejecutivo para que enviara el proyecto, y cuando eso se hizo, no acompañaron", subrayó Álvarez Rodríguez.

Kicillof en Tucumán

En ese sentido, la funcionaria calificó como "impactante" la movilización que las centrales obreras y los gremios realizaron en Plaza Congreso cuando se debatía en el recinto las propuestas del Ejecutivo, y observó que el debate parlamentario contribuyó a poner en discusión "en las calles la agenda de la redistribución.

"Después de cómo nos impactó todo lo que nos atravesó con la llegada del FMI a Argentina de la mano de (el expresidente Mauricio) Macri, se están implementado medidas que nos ayudan a transitar un tiempo muy difícil. Estamos haciendo un esfuerzo para pagar un bono, quitar el IVA, eliminar Ganancias y mantener las discusiones paritarias", sostuvo.

(Télam)