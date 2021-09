La dirigencia y los precandidatos de Alternativa Ciudadana ratificaron hoy su "compromiso de una vida sin miedos ni permiso" y su propuesta de "una nueva prosperidad, con una democracia real, con nuevos derechos, igualitaria, feminista y ambiental", ante las elecciones PASO del domingo.

La coalición de Libres del Sur, Socialistas, Comunes y organizaciones sociales, entre otras agrupaciones, lleva como primeros precandidatos porteños a Martín Hourest (diputado nacional) y a Daniela Gasparini (legisladora local).

"Somos ciudadanos de intemperie como todos que no nos resignamos ni a la decadencia, a las desigualdades, la corrupción y la desesperanza", dijeron en un mensaje de final de campaña.

Alternativa Ciudadana añadió que "si nuestro país sigue así nos pone en riesgo a todos. Los dueños de la política que se heredan hace décadas nos dejaron una democracia que no da soluciones, se corrompe y pacta con las desigualdades".

Advirtió además que "los dueños de la riqueza hacen una economía que no crece, no genera empleo, no invierte, fuga capitales y se rebela cuando los ricos deben pagar impuestos" y que "los dueños de la opinión achatan el debate, proscriben temas, anulan la reflexión colectiva y quieren imponernos qué pensar y qué exigir".

Y se presenta como "una nueva voz que represente valores de la igualdad, feministas y medioambientales, que exprese nuestra vida cotidiana: trabajo genuino, futuro de los jóvenes, la emergencia del Ni una menos, educación permanente, salud universal, primera vivienda, el respeto por las disidencias y cuidado del ambiente y cuidarnos en común".

"Convocamos, para evitar a los defraudadores seriales, a dar un mensaje claro acerca de lo que ya no se soporta y sobre el futuro que se quiere construir", remató. (Télam)