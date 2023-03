Al cumplirse cuatro décadas de la recuperación democrática, Taty Almeida rememora lo que fueron aquellos primeros años de dejar atrás la dictadura cívico militar con la consigna "aparición con vida", que contenía el reclamo y la ilusión efímera de reencontrase con los familiares desaparecidos, a la vez que destaca que lo mejor que hizo fue integrarse a las Madres de Plaza de Mayo cuando entendió que no estaba sola en la búsqueda de su hijo Alejandro.

Además, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora reafirma que a la "democracia hay que cuidarla, hay que defenderla, pero también hay que exigir". Y alerta que en el presente "no puede ser que tengamos esta mafia judicial. Es lamentable, por ejemplo, que no se continúe investigando el atentado a (la vicepresidenta) Cristina" Fernández de Kirchner.

Almeida repasa cómo fue su acercamiento a las Madres en aquellos tiempos de desconfianza en un contexto de terror en el que sabía que había un grupo de mujeres que iba a la Plaza de Mayo, "pero yo decía, ¿quiénes serán? Y un jueves, fuimos con el que era mi yerno a la Plaza. A la ronda. Había mucha gente. El pañuelo todavía no se usaba, después te voy a contar la historia de los pañuelos. Cuando vimos tanta gente, me di cuenta que no estaba sola y eso me decidió. Al hacer esa catarsis en la que hablé y lloré, en un momento le dije a María Adela (Gard de Antokoletz) qué estúpida había sido. Y ella me contestó: 'No, mijita, no digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Y este es el tuyo, Taty'. Y así fue".

Fue a partir de ese momento que Taty supo que lo mejor que pudo hacer fue sumarse a las Madres, "hablar el mismo idioma y aceptar los logros y los no logros. Yo estoy hablando de mí, pero más de una eran amas de casa y nosotras salimos y empezamos a ocupar espacios que eran reservados para los hombres. Plazas, marchas, Pusimos el cuerpo con este pañuelo que recorrió el mundo. Por eso las Madres no aceptamos que nos digan heroicas. No. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo y lo siguen haciendo de otras maneras".

Pero reconoce Almeida que "desde el momento que tuvimos la certeza que nuestros hijos estaban muertos, ya no gritábamos "aparición con vida", sino que nuestra lucha, hasta hoy, comenzó a basarse en tres patas: Memoria, Verdad y Justicia. Justicia legal, jamás justicia por mano propia."

- Bernarda Llorente (BLl): Obviamente, las luchas tienen avances y retrocesos. Pero hay algo en Argentina que es un pilar de esta construcción democrática: los derechos humanos que permitieron una democracia como no tuvieron otros países, una democracia con Memoria, Verdad y Justicia.

- Taty Almeida (TA): Somos pioneros en los Juicios.

- BLl: También somos pioneros en el reconocimiento del derecho a la verdad como un derecho humano. Y en cuanto a la conciencia de que no hay democracia plena sin memoria y sin justicia. Sin embargo, cuando hay épocas de algunos retrocesos en la conciencia, aparecen voces que parecían calladas y que aparecen en determinadas situaciones de crisis.

- TA: Es lo que está ocurriendo en el mundo. Cómo está trepando la derecha, Dios mío. Sinceramente, también tenemos que recordar que se cumplen 40 años de democracia, ¿no es cierto? A esta democracia hay que cuidarla, hay que defenderla, pero también hay que exigir. Entre otras cosas, no puede ser que en una democracia haya presos y presas políticas. No puede ser que en una democracia tengamos esta mafia judicial. Es lamentable, por ejemplo, que no se continúe investigando el atentado a Cristina. Por eso, es una democracia que tenemos que defender. ¿De qué manera? Saliendo a la calle. Porque en el caso de la proscripción de Cristina estamos ante una decisión política, no jurídica. Entonces ahí está el tema. Demostremos con hechos que un pueblo unido jamás será vencido.

Los derechos humanos abarcan el trabajo digno, el sueldo digno, la salud y la vivienda. Todos son derechos humanos. No son privilegios, son derechos que corresponden a todos. Por eso lucharon nuestros hijos también, en contra del neoliberalismo. Justamente, no falta mucho para las elecciones. Pero yo siempre digo, y no me voy a cansar de repetir: cuando se vaya a votar, que se vote con memoria. Que se sepa quién es, no el adversario, el enemigo, los negacionistas, la derecha, el neoliberalismo, por favor. Porque hay que sostener este gobierno nacional y popular. (Télam)