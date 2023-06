Si aún no están confirmados todos los nombres de los principales precandidatos para la presidencia, la vicepresidencia y otros cargos nacionales con miras al cierre de listas para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en el nivel provincial la incertidumbre es aun mayor, al ritmo de las negociaciones con vistas a la conformación de nóminas, con los intendentes como factor clave.

El frente oficialista Unión por la Patria (UxP) sigue convulsionado por la confirmación de que no habrá una sola lista para la gobernación bonaerense, que Axel Kicillof espera retener, sino que Victoria Tolosa Paz competirá contra el actual mandatario en la nómina que encabeza Daniel Scioli en Nación, y que representa al espacio “albertista”, referenciado en el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

La persistencia de Tolosa Paz (integrante del Grupo Callao, es decir, del equipo fundacional del albertismo) genera no poco malestar entre los referentes provinciales. Una senadora peronista confió a GRUPOLAPROVINCIA.COM: “Axel acompañó a pleno su candidatura a diputada nacional en 2021. Ella debería devolverle el gesto.”

En JxC, el dilema gira en torno a los intendentes, y en particular a la estrategia de apoyar tanto a Patricia Bullrich como a Horacio Rodrí­guez Larreta en sus aspiraciones presidenciales y a los precandidatos de ambos para la gobernación (Diego Santilli y Héctor Grindetti respectivamente), en lo que se ha dado en llamar la “V corta”.

“Obvio que vamos con las dos boletas provinciales. Hay varios intendentes tratando de representar a los dos candidatos. Eso puede destrabarse en algunos casos, en otros no”, explicó a este portal un jefe comunal que en las últimas horas se decidió por llevar la “V corta” en su distrito.

Entre los que optan por otra estrategia, la de la “Y griega” (apoyando a un precandidato en particular para la gobernación), está Miguel Lunghi, alcalde de Tandil, quien hoy oficializaría que pone sus fichas en el casillero de Santilli. Se inclinaría así hacia el mismo lado que otro radical, Gustavo Posse, intendente de San Isidro.

En muchos distritos aún faltan definiciones o se produjeron sacudones de última hora. Javier Milei perdió a su candidato a intendente en Quilmes, ya que José Luis Ammaturo se bajó de la candidatura arguyendo que La Libertad Avanza (LLA) “no cumple” con sus expectativas de “transformación del país desde el liberalismo”.

No está confirmado, por otra parte, si Mario Ishii (UxP) irá por la reelección en el municipio de José C Paz, y varios funcionarios amenazaron con renunciar si no se presenta. Hoy habrá una manifestación en la Municipalidad, en el día del cumpleaños del jefe comunal.