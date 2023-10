La gobernadora de Santa Cruz y electa senadora nacional, Alicia Kirchner, saludó hoy a Pablo Grasso por su reelección como intendente de Río Gallegos y valoró el triunfo del candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, al tiempo que destacó para el balotaje la convocatoria a todos los argentinos para transformar al país.

"Convocaremos a los argentinos y las argentinas a trabajar colectivamente para transformar nuestra Argentina", dijo en el bunker del intendente reelecto, donde saludó y agradeció a la militancia.

Alicia Kirchner dijo estar "muy contenta por el camino que se nos abre porque Massa ha mostrado ese compromiso y esa convicción que se necesita para transformar".

El espacio Por Santa Cruz se impuso en la categoría por el 45,97% de los votos y obtiene dos bancas, mientras UxP cosechó 36,11% de los votos, escrutadas el 93,41% de las 911 mesas, por lo que la actual mandataria provincial ingresará a la Cámara alta.

"Lo dije antes y lo digo ahora, voy a representar de la mejor manera a nuestra provincia, quiero lo mejor para los santacruceños y santacruceñas", anticipó sobre la nueva etapa que iniciará el 10 de diciembre.

Para Alicia Kirchner el resultado obtenido por Massa "es algo que nosotros teníamos pensado que iba a pasar, pero vieron cuando hay que hacer fuerza y fuerza porque por ahí algunos medios distorsionan las cosas"

"Yo esperaba que ganara pero fue una sorpresa los 6 puntos y les digo una cosa: no creo en las encuestas", afirmó.

"Convocaremos a todos los argentinos y argentinas, a trabajar colectivamente para transformar nuestra Argentina como corresponde", anticipó con miras al balotaje.

Añadió que "hasta el 2015 teníamos un país creciendo, el gobierno del ingeniero (Mauricio) Macri nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional y de un endeudamiento no se sale de un día para el otro, y Massa tiene la fortaleza para hacerlo".

Al mismo tiempo pidió que "por favor, en nuestro querido país no inventemos dirigentes que no saben de gestión, no saben de amor al país, de amor a la gente, de respecto a los derechos".

(Télam)