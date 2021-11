La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, encabezó hoy el acto oficial por el 60 aniversario de la Caja de Previsión Social (CPS), en el que garantizó la defensa del sistema previsional, aunque eso suponga al Estado provincial afrontar con déficit la "inversión social" que, juzgó, implica el pago de jubilaciones y pensiones.

"Se los digo sinceramente, lo veo como una compensación que tiene que hacer el Gobierno a aquellos que todos los días hicieron algo por esta provincia. Ahora si lo ves en función del gasto, como lo ven algunos liberales, entonces va a ser un gasto social, yo lo veo como una inversión", aseveró la mandataria santacruceña.

Al hablar durante el acto desarrollado esta mañana en la sede de la Caja de Previsión Social, en Rio Gallegos, Alicia Kirchner destacó "la lucha de todos los que pasaron a través de los años defendiendo esta Caja".

"El esfuerzo de ustedes está reflejado en los compañeros que hoy ya no están. Sesenta años no es poco, sesenta años de cuidado y que les pido que no abandonen jamás más allá de los funcionarios de turno", enfatizó.

Del acto participaron además la presidenta de la Caja de Previsión Social, Silvia Bande; el ministro de Desarrollo Social, Jorge Ferreyra; los vocales del directorio de la CPS, Viviana Carabajal en representación del sector pasivo, y Marcos Tabacco primer vocal por el Poder Ejecutivo.

También estuvieron funcionarios de distintos entes y niveles del Gobierno provincial y personal de la Caja de Previsión Social.

En otro tramo de su discurso, Kirchner se reconoció como parte de la CPS por haber trabajado en la provincia "con la excepción y el honor que tuve esos años que trabajé a nivel nacional" como ministra de Desarrollo Social en los gobiernos nacionales de Néstor y Cristina Kirchner.

"Sé de la lucha que se hizo a través de los años para defenderla", aseveró, al tiempo que llamó a los santacruceños a continuar en esa defensa.

"A la Caja hay que cuidarla mucho para evitar (su traspaso a la órbita nacional) como pasó en otras provincias, por eso cuidémosla. Les pido a cada uno de ustedes, que la defiendan hoy, mañana y siempre, porque esto es generacional y se va transmitiendo de unos a otros", sostuvo.

La gobernadora agregó: "No bajen los brazos nunca, más allá del funcionario de turno, la Caja de Previsión Social es de la Provincia de Santa Cruz".

Con esas palabras la mandataria reafirmó su decisión de sostener la CPS, algo que dejó en claro también ayer, al compartir un festejo con jubilados.

En esa oportunidad, la gobernadora les aseguró que "la Caja no se toca", al tiempo que destacó la recuperación del día 24 de cada mes como fecha para el pago de jubilaciones y pensiones en Santa Cruz.

"Quiero pedirles disculpas porque en los tiempos más duros que nos tocó gestionar, no pudimos pagar en tiempo y forma las jubilaciones", dijo por su primera administración y parte de la presente.

Kirchner les aseguró a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones de la provincia que "si hay alguien que ha sufrido junto a ustedes he sido yo. Nos habían cerrado los fondos, no los teníamos".

"Aprovecharon para decir que íbamos a entregar nuestra Caja, a quién podría ocurrírsele tal cosa, si la hemos defendido con uñas y dientes", concluyó.

La Caja de Previsión Social fue creada mediante la ley N° 262, el 29 de noviembre de 1961.

Esta ley, la primera previsional de la provincia, instituye definitivamente un sistema provincial como un régimen público, solidario, de reparto y gratuito, que garantiza el derecho a la seguridad social de todos los trabajadores santacruceños.

