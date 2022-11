La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, consideró que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, "es la persona en condiciones de abrir los caminos para recuperar la alegría y el diálogo". "Sé que estoy exigiendo mucho, pero Cristina es la persona y la dirigente en condiciones de abrir los caminos para recuperar esa alegría y el diálogo", sostuvo la ex ministra de Desarrollo Social. En declaraciones radiales, la referente del Frente de Todos destacó las palabras de la titular del Senado durante el acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que encabezó en el partido bonaerense de Pilar y coincidió: "Necesitamos una marea de democracia, recuperar la alegría, la participación, estar en un proyecto colectivo, el amor, el diálogo". En ese sentido, la mandataria patagónica pidió forjar un "Acuerdo Democrático Nacional (ADN)". Al referirse al atentado que sufrió su cuñada, Alicia Kirchner destacó que "no fue un tema aislado, sino que se vino construyendo y resultó en el intento de asesinato". "Hubiese sido terrible para el desarrollo de la democracia (si se concretaba). Pero Dios evitó que esto llegara a mayores", remarcó. Consultada sobre la intimidad familiar durante las reuniones que comparte con la titular del Senado, la santacruceña contó: "Nosotras dos hablamos de política, obviamente. Los chicos y las chicas nos dicen `paren, hablemos de otra cosa´ y ahí volvemos a la normalidad de los hechos diarios". "Aprovechamos esos momentos para hablar cosas que por teléfono no se pueden hablar", agregó. Finalmente, al celebrar el triunfo electoral del brasileño Luiz Inácio "Lula" Da Silva, la gobernadora patagónica afirmó que "esa voz latinoamericana, como en algún momento fue, con toda esa mirada tan fuerte, está resurgiendo". "Hay que resolver las contradicciones que tenemos hoy entre lo que es democracia y derechos humanos o autoritarismo, violencia, neoliberalismo financiero. Eso está pasando en Latinoamérica y en el mundo. Creo que es producto de la mala memoria", finalizó. PT NA