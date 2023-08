Alfonsín: No hay verdadera democracia si los gobiernos no someten poderes económicos a su control El embajador en España, Ricardo Alfonsín, afirmó hoy que "no hay verdadera democracia si los gobiernos no someten los poderes económicos a su control", y advirtió sobre el riesgo que implicaría en ese aspecto que los candidatos opositores Javier Milei o Patricia Bullrich, de la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio (JxC), respectivamente, ganaran las elecciones de octubre.