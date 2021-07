El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, volvió criticar hoy la postura de la Unión Cívica Radical (UCR), que defiende "sin autocríticas" las "políticas aplicadas en el gobierno de (Mauricio) Macri" y mantiene "posiciones de derecha".

"Muchos decían después de las elecciones (de 2019) que el problema había sido Mauricio Macri. El problema fueron las políticas que aplicaron y que la UCR acompañó", dijo Alfonsín en declaraciones a Radio con Vos.

En ese sentido, criticó la falta de "cambios" en la postura de la cúpula del radicalismo, que "sigue defendiendo las mismas políticas aplicadas en el gobierno de Macri" y evaluó: "No hay autocritica y se mantienen posiciones de derecha".

Alfonsín, aún afiliado a la UCR, analizó la intención del radicalismo de escalar posiciones en Juntos por el Cambio (JxC), encabezando las listas de candidatos para las elecciones legislativas del 14 de noviembre y procurar sentar a un radical en la Presidencia de la Nación en 2023.

Al respecto, el embajador aseguró que el radicalismo "tiene que encontrarse consigo mismo" y consideró que "ningún radical puede convocar a la mayoría popular" mientras siga defendiendo "determinados sectores, que no son los que nosotros nacimos para defender".

"No he visto una sola definición pública que me haga suponer que el radicalismo está dispuesto a defender posiciones que nada tienen que ver con las que defendió desde el 2015 en adelante", indicó.

Alfonsín advirtió además que "hay mucha preocupación" entre los afiliados de su partido, porque "persevera en la derecha y comete los mismos errores desde el 2015".

"Pareciera que la UCR se preocupa por alcanzar el poder sin pensar para qué", concluyó el embajador en España. (Télam)