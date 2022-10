El embajador argentino en España e histórico dirigente radical, Ricardo Alfonsín, manifestó hoy que no le "extrañan" las diferencias dentro de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) dado que se trata de un "frente contradictorio que reúne fuerzas que piensan distinto".

"No me extrañan las diferencias porque Cambiemos es un frente contradictorio, es un frente de gente que piensa distinto. Ellos decían que esa pluralidad era muy buena para el país. Parece que no es tan buena", expuso Alfonsín en declaraciones a Radio Provincia.

De ese modo, el embajador se refirió a la disputa suscitada en la oposición en torno a los dichos del diputado de la UCR Facundo Manes, quien reinstaló la tensión interna de esa coalición al afirmar que el expresidente Mauricio Macri "tiene que reflexionar" por haber "espiado a gente de su propio Gobierno" entre 2015 y 2019.

Analizó que él piensa "lo mismo que pensaba antes" en torno al acuerdo sellado entre la UCR y el PRO y dijo que "son fuerzas que piensan muy distintas".

En ese marco, pidió que "en lugar de discutir lo que dijo Manes, hablen de lo que ocurrió porque siempre criticaron la ley que reglamenta el uso de los DNU o la integración del Consejo de la Magistratura, pero no la modificaron en los cuatro años en que gobernaron".

Así, pidió a JxC "que se hagan cargo" y "que participen en el debate público con la mayor honestidad posible y haciéndose cargo cada uno de la responsabilidad que tiene, el partido también".

Sobre las críticas del radicalismo a la gestión de Macri, reflexionó que "ojalá esas cosas se hubieran dicho antes, no tres años después de terminado el mandato u ocurridos los hechos".

Seguidamente, el funcionario destacó que en el año 2019 "después de que Cambiemos perdiera las elecciones, dije que el radicalismo iba a animarse a disputarle el liderazgo electoral o las candidaturas al PRO, pero que no se iba a animar a disputarle el proyecto económico, social o político y, de hecho, no he visto una sola autocrítica de los años 2015 a 2019".

"Se le está haciendo un daño muy grande al partido", opinó y rememoró que se dijo que "este era un acuerdo fáctico y, una vez superada la crisis de partido, íbamos a recuperar nuestra identidad".

"También se decía que íbamos a manifestar nuestras diferencias cuando hubiera motivos. Nunca se hizo", añadió Alfonsín. (Télam)