El presidente Alberto Fernández viajará esta noche hacia la República Popular China, donde mantendrá una reunión con la exjefa de Estado de Brasil y titular del Banco de los Brics, Dilma Rousseff, en Shanghái, y luego se trasladará a Beijing, donde participará del III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, por invitación del jefe de Estado de la nación asiática, Xi Jinping, informaron fuentes oficiales.

En el último viaje oficial de su mandato, el Presidente saldrá esta medianoche acompañado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco; el presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce; y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, según lo confirmado oficialmente hasta el momento, aunque podrían sumarse otros funcionarios en las próximas horas.

Dilma Rousseff y Alberto Fernández

El Presidente llegará el sábado a Shanghái, donde se reunirá con Rousseff y cumplirá otras actividades, y el martes 17 tiene previsto trasladarse a la capital de China para participar de la cumbre de mandatarios que se extenderá hasta el día siguiente, según confirmaron fuentes oficiales.

El Foro tendrá el lema "Cooperación de la Franja y la Ruta de Alta Calidad: Juntos por el desarrollo y la Prosperidad Comunes".

En ese contexto se celebrarán deliberaciones sobre cuestiones como "Conectividad en una economía Global Abierta"; "Ruta de la Seda Verde por la armonía con la naturaleza" y "Economía Digital como una nueva fuente de crecimiento".

El 3° Foro de Cooperación Internacional de La Franja y La Ruta tendrá lugar pronto en Beijing, China.

The 3th Belt and Road Forum for International Cooperation will take place soon in Beijing, China.

Se estima que la Cumbre cuente con la presencia de diferentes jefes de Estado y autoridades de más de 110 países.

Desde 2022, la Argentina es parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China, un compromiso al cual el país adhirió tras una visita que Fernández realizó a la nación asiática en febrero de ese año.

Como parte de esos acuerdos, y con el propósito de implementar su participación dentro de esta plataforma de cooperación, Argentina y China acordaron en junio de 2023 un Plan de Cooperación que "permitirá el financiamiento chino de nuevas obras de infraestructura" en el país sudamericano", según indicaron voceros oficiales.

Sergio Massa junto al Ministro de Comercio de China

La Franja y la Ruta es un proyecto económico de China que invoca la antigua Ruta de la Seda y que busca potenciar los vínculos con el resto del mundo.

Para ello se impulsa la creación de dos grandes vías comerciales; una marítima y otra terrestre, que unirán al país asiático con Europa, África y América Latina.

La visita de Fernández será además una oportunidad de reafirmar el apoyo de China al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas que sostiene Argentina sobre los territorios del Atlántico Sur que Gran Bretaña usurpa desde 1833.

Argentina también reafirmará su adhesión al principio de "una sola China", que reivindica el Gobierno de Beijing, y profundizará las relaciones diplomáticas que se establecieron hace medio siglo entre ambos países. (Télam)