El presidente Alberto Fernández afirmó que hoy es "un día aciago para el federalismo", al referirse al "tremendo" fallo de la Corte Suprema sobre fondos coparticipables que "genera una enorme desigualdad entre la ciudad más suculenta del país y el resto". "Un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país", enfatizó Fernández. Al encabezar un acto de entrega de 476 viviendas en la provincia de Formosa, el jefe de Estado sentenció: "La verdad, yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y federalismo. El federalismo es que todos tengamos las mismas posibilidades de crecer y desarrollarnos en el mismo lugar donde nacimos". De esta manera, el Presidente se refirió a la medida cautelar que dictó el máximo tribunal de Justicia a favor del reclamo de la Ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020 para asignárselo a la provincia de Buenos Aires. Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron a horas de que se conociera el fallo de la Corte, el cual motivó a que el Presidente convocara para este jueves a los gobernadores a la Casa Rosada con el objetivo dar un mensaje político junto a los mandatarios provinciales. En ese marco, Alberto Fernández aprovechó la actividad en Formosa cuestionar a la oposición por el acceso a la vivienda: "Hay quienes piensan que eso no es un problema del Estado sino que es un problema que deben resolver los mercado, pero los mercados hacen negocios y hay muchos argentinos que no están en condiciones de poder acceder a los negocios financieros que se ofrecen para poder comprar una casa". "No es verdad que el mercado les va a dar las viviendas que necesitan, porque en el mercado se hacen negocios y nosotros lo que hacemos es reconocer derechos. Son cosas muy distintas", subrayó. En ese marco, el Presidente destacó: "El Estado tiene que estar presente y es muy valioso. El Estado está llamado a igualar allí donde la desigualdad se quiebra". "Estas casas las comenzó a hacer un Gobierno que, como nosotros, pensaba que el Estado debía estar presente para ayudar a los que tienen dificultades para acceder a la salud pública, la educación o la vivienda", agregó Fernández junto al gobernador formoseño Gildo Insfrán. Por último, el mandatario concluyó: "El ejercicio de la memoria es muy importante para no equivocarnos. Los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetirla y, por lo tanto, es bueno que no repitamos historias".