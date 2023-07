El presidente Alberto Fernández encabezó hoy la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner con un discurso enfocado a su gestión de gobierno y citó al ex mandatario Juan Domingo Perón: "Si gobernar es trabajar, como decía el General, he cumplido", sostuvo.

Estuvo acompañado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien no se mostraba en público desde el 1° de marzo pasado; el precandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa; el jefe de Gabinete y compañero de fórmula del ministro de Economía, Agustín Rossi, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el escenario montado para la ocasión.

"A la independencia política lograda en 1816, se le suma un llamado invocando a la independencia económica de la Argentina. Ya Perón nos advertía lo que significaba la independencia económica para favorecer al desarrollo de nuestra patria", comenzó Fernández.

En esa línea, el mandatario siguió: "Irónicamente, el destino me ha permitido que hoy, de algún modo, estemos empezando a declarar la independencia energética un 9 de julio".

Allí, en el distrito bonaerense de Salliqueló, el jefe de Estado aprovechó para lanzarle un dardo a la gestión del ex presidente Mauricio Macri al sostener que la decisión de construir el gasoducto fue del actual oficialismo: "El Gobierno que nos presidió lo intentó varias veces; no lo logró porque no encontró financiamiento o porque el FMI se lo impidió".

"Estamos recuperando la soberanía energética que antes hablaba. Tengo una satisfacción personal muy grande porque me comprometí a que lo íbamos a hacer y lo hicimos: no lo hice solo, lo hicimos", resaltó Fernández.

Además, le agradeció a Agustín Gerez, presidente de Enarsa, y a Pablo González, presidente de YPF, como también a los trabajadores que fueron parte de la construcción de la obra.

"Estoy convencido de que si el Estado no está presente, la Argentina no se desarrolla. Nosotros creemos en un Estado presente, que se capaz de impulsar el desarrollo; que no es verdad que la actividad privada pueda resolver todo"

En ese tono, Fernández hizo un repaso a grandes rasgos de su gobierno: "No voy a aburrirlos, pero recibí lo que recibí: deuda con el FMI, la economía dilatada, tuve que enfrentar una pandemia, una guerra. Cuando pensé que todo estaba terminado debí soportar la sequía más grande de los últimos 100 años y no me quejo. A cada problema, como soy peronista, le puse el pecho y pudimos salir adelante. Cada problema que tuvimos lo enfrentamos y lo solucionamos", manifestó.

"Así también digo con orgullo que llevamos 32 meses ininterrumpidos creando trabajando registrado. Digo con orgullo que nuestra gestión se crearon más de 1,1 millones de puestos de trabajos. Si gobernar es trabajar, como decía el general: General he cumplido", replicó el presidente, en alusión a Perón

De la actividad también participaron los gobernadores Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Arabella Carreras (Río Negro); y el diputado nacional Máximo Kirchner, junto a funcionarios nacionales y provinciales, representantes de empresas y dirigentes gremiales. GD/EFR NA