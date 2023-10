El presidente Alberto Fernández arribó esta mañana a los Tribunales de avenida de los Inmigrantes, en el barrio porteño de Retiro, para presentarse en una causa civil que le inició el camarista Leopoldo Bruglia por daños y perjuicios en función de una declaraciones formuladas por el jefe de Estado, quien recordó que el magistrado había sido "nombrado a dedo" por el exmandatario Mauricio Macri.

"Me siento muy lastimado. Afirmaron que no contesté una demanda en la que nunca fui notificado y eso me pone en una situación muy incómoda. Ante una convocatoria de la justicia uno tiene que salir explicar y defender sus derechos. Estoy convencido de que no cometí ninguna injuria pero, si alguien se siente molesto, puedo explicar por qué dije lo que dije", señaló Fernández en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10 antes de presentarse ante la Justicia.

El jefe de Estado llegó alrededor de las 9, al edificio de los juzgados civiles ubicado en Avenida de los Inmigrantes 1950, en la Ciudad de Buenos Aires. (Télam)