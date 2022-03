El presidente Alberto Fernández relevó hoy del deber de guardar secreto y confidencialidad a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y así la habilitó a declarar en la causa judicial por presunto espionaje ilegal que involucra al ex mandatario Mauricio Macri y varios ex espías. A través del Decreto 139/2022, el jefe de Estado respondió al requerimiento formulado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi en el marco del expediente 14.149/2020, caratulado "Melo, Facundo y otros s/ averiguación de delitos...". "Relévase a la señora Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Presidencia de la Nación, Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paíz de la obligación de guardar secreto y confidencialidad", estableció el mandatario. Sin embargo, Alberto Fernández aclaró que "la dispensa no contempla la posibilidad de que se pronuncie acerca de nombres de agentes, datos del organismo, servicios colaterales y/o cualquier otra circunstancia que, por no guardar estricta vinculación con el objeto del proceso, pudiera vulnerar la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación".

Al justificar la decisión, el Presidente explicó que "en la causa mencionada se investiga, en principio, la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que haya sido necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación, conforme establece la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificatorias". La medida va a "posibilitar la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales" en la causa por presunto espionaje ilegal. La interventora de la AFI debe declarar este martes en calidad de testigo en el marco del expediente en cuestión. PT/KDV NA