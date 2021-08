El presidente Alberto Fernández convocó este sábado a "generar un debate para discutir" la duración de los jueces durante una actividad junto a estudiantes de las carreras de abogacía de todo el país. El mandatario realizó el mencionado planteo por videoconferencia en el marco del Segundo Encuentro Federal de Derecho y, al ser consultado acerca de posibilidad de que los jueces sean elegidos por el voto popular, dijo que no está a favor de esa iniciativa. "A mí no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se eligen. Lo que podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración", señaló. Asimismo añadió: "¿El Procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacerla respecto de los jueces. Porque en verdad, no debería decirlo porque sé que voy a abrir una polémica, pero estoy hablando con estudiantes de Derecho y la mejor forma de enseñar es sembrar dudas". "No digo que lo discutamos ahora, pero creo que es hora de poner esa discusión sobre la duración que deben tener los jueces en sus cargos", manifestó el jefe de Estado, a la vez que indicó: "La Constitución dice que un juez dura en su cargo mientras dure su buena conducta, lo mismo dice del Presidente y de sus ministros y lo mismo dice del Procurador". En ese sentido, agregó: "Uno puede decir que un juez es designado por diez años y al cabo de diez años deberá revalidar su condición de juez. Eso es algo no reglamentado y no está prohibido"

"Lo que no está dicho en la Constitución es que los jueces son jueces hasta el día su muerte. Está dicho simplemente que durarán en su cargo mientras dure su buena conducta. Lo mismo que han dicho del Procurador", expresó. Además dijo: "Los que somos abogados debemos ser militantes eternos del estado de derecho y no debemos claudicar, aún cuando hay abogados que dejan el derecho en segundo plano para defender otros intereses". También sostuvo que quienes trabajaron con jueces federales como el fallecido Claudio Bonadio o Martín Irurzun "quedaron contaminados por las malas prácticas" que aplicaron esos magistrados, mientras que dijo que en "los últimos años hubo personas que fueron perseguidas y encarceladas" porque "abogados, jueces y fiscales elaboraron teorías disparatadas sobre el estado de derecho" y señaló que "algo similar sucedió en Brasil" con el expresidente Inacio Lula Da Silva, quien fue detenido "injustamente". Fernández participó del encuentro durante más de una hora y también se refirió a la despenalización del consumo de marihuana al indicar que "el consumidor no es culpable, es una víctima" de un traficante, a quien el Estado "debe perseguir". "El mayor problema que sufre nuestra juventud en materia de adicciones no es precisamente por la marihuana, es por el alcohol", aseveró, tras lo cual dijo: "La marihuana está nominada como una droga blanda, que no genera adicción, que genera un daño menor o equivalente al tabaco". Además expresó que la despenalización del cannabis "es un debate que en algún momento habrá que dar" y se posicionó en contra de quien lucra con la planta: "Lo que debemos hacer como Estado es perseguir al traficante, no al tenedor de un porro". Pol/KDV NA