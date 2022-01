El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que para él "es un honor" conducir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un organismo que "une a todos los países de Latinoamérica y el Caribe en un momento muy difícil del continente", y dijo que "no entiende la preocupación" de la oposición porque la Argentina encabece ese espacio.

"Nosotros desde siempre expresamos nuestra vocación de ser parte de un mundo multipolar, multilateral, y creemos que todos los países pueden vincularse entre sí y que cada país se vincula de acuerdo a sus necesidades y sus intereses, simplemente", subrayó Fernández a radio AM 750.

"La verdad es que para mí es un honor presidir la Celac, porque es un organismo que une a todos los países de Latinoamérica y el Caribe en un momento muy difícil del continente", señaló el primer mandatario.

Expresó que en la oposición "están muy preocupados porque dicen que Cuba, Nicaragua y Venezuela son parte de la Celac", pero recordó que además "el Chile de (Sebastián) Piñera; el Ecuador de (Guillermo) Lasso; Colombia de (Iván) Duque, el Uruguay de (Luis) Lacalle (Pou), también son parte de la Celac".

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente consideró muy preocupante el accionar de la mesa judicial bonaerense

Apuntó que además desde la oposición "están muy preocupados acerca de qué van a decir los Estados Unidos ahora que Alberto Fernández preside la Celac", y subrayó que "cuando la presidió Sebastián Piñera no dijeron nada, y nadie se rasgó las vestiduras".

"Porque si algo tiene de bueno la Celac es que es un lugar donde se reúnen los países de América Latina y del Caribe con el propósito de reunir esfuerzos con prescindencia de cada gobierno, sin inmiscuirnos, (eso) no lo hacemos", resaltó.

Click to enlarge A fallback.

Tras esas consideraciones, y al rechazar las inquietudes expresadas por la oposición, Fernández aseguró: "no entiendo por qué están tan preocupados porque la Argentina preside la Celac", cuando justamente el país sucede en el cargo "a México, que es socio de los Estados Unidos y de Canadá en el NAFTA", el tratado de libre comercio entre las tres naciones del norte.

"Son esas cosas que pintan de un modo para confundir a la gente y no sé qué quieren generar, qué tipo de confusión quieren generar en la gente", evaluó el presidente.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández: La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio

Fernández ironizó luego acerca de declaraciones de dirigentes que expresaron que el próximo viaje que realizará a China, previsto para el 5 de febrero venidero, generarás "un problema con los Estados Unidos".

"Que yo viaje a China no quiere decir que rompa relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, del mismo modo que cuando hablé con (Joe) Biden no rompí relaciones diplomáticas con China, ni cuando hablé con (Vladimir) Putin no me peleé ni con China ni con Estados Unidos, y cuando hablo con (Emmanuel) Macron, no me peleo con Alemania", aseveró.

"No sé en qué cabeza cabe que el mundo funciona de ese modo, no se han dado cuenta que el mundo bipolar que fue el mundo de la Guerra Fría se terminó hace mucho tiempo y que además han irrumpido otros actores en la geopolítica actual", enfatizó.

Destacó el Presidente que "uno no puede estar desatento a esos nuevos actores, y ahora, porque visito China, entonces me estoy peleando con los Estados Unidos. No, no es así", sostuvo.

Consideró que "Estados Unidos es un país muy importante, una potencia en el mundo con el que tenemos que tener buenas relaciones y tratar de que el vínculo sea respetuoso, que nos sirva a los dos. Exactamente lo mismo tengo que hacer con China, y no sé ni entiendo cuál es el problema, y por qué en eso ven un problema".

Para el Presidente, "habría que recordarles que todo el mundo occidental y cristiano está en Shangai y en Beijing produciendo para todo el mundo. Las marcas más importantes del mundo que consumimos nosotros, hoy producen en China". (Télam)