El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que, al inicio de su gestión, se propuso "hacer una Argentina más federal" y consideró que lo ha "cumplido" a lo largo de la gestión.

"Me propuse hacer una Argentina más federal y sé que he cumplido. ¿Alcanza? No, hay que hacer más y no bajar los brazos, y seguir insistiendo para hacer aún más federal a la Argentina", sostuvo al encabezar en el CCK el acto de inauguración simultánea de 100 obras en 100 localidades de las 23 provincias del país, con lo que se alcanzan las 1.640 obras finalizadas en el marco del Plan Argentina Hace. (Télam)