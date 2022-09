El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "lo que pasó con Cristina (Fernández de Kirchner) no puede pasar nunca más en Argentina" y aseguró que "una vez más vamos a poner al país de pie".

"No es posible que la violencia vuelva a intalarse entre nosotros. No es posible que el discurso se radicalice de tal modo que solo sea posible hacer política descalificando al que está en frente. Eso nunca lo hicimos los peronistas ni lo vamos a hacer", expresó Fernández al cerrar el homenaje por los 100 años del nacimiento del histórico dirigente Antonio Cafiero en el ND Teatro de Buenos Aires.

(Télam)