El presidente Alberto Fernández se metió de lleno en la campaña electoral al pedir el voto para el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, al señalar que "ahí está el futuro que los argentinos y las argentinas merecen"

"Cuando llegue la hora de votar no se olviden, acompañen a Sergio a nivel nacional", expresó el mandatario.

En un encendido discurso que pronunció en la provincia de Catamarca, en el que polarizó con Juntos por el Cambio, el Presidente reiteró que "en política no todo es lo mismo", y enfatizó en que "a la hora de votar piensen que tenemos que seguir el camino que nos enseñaron Perón y Eva, que siguieron Néstor y Cristina y ahora sigo yo".

MIRÁ TAMBIÉN Rossi dijo que en UXP se está generando una sinergia positiva alrededor de una fórmula de síntesis

Les pido que no se olviden porque al mismo tiempo construimos escuelas, hospitales, pusimos en pie la salud pública", expresó, y concluyó: "Cuando llegue la hora de votar, no se olviden, acompañen a Sergio a nivel nacional porque ahí está el futuro que los argentinos y las argentinas merecen".

"Los que tienen enfrente piensan que hay una Argentina donde sobran millones, nosotros creemos que no sobra nadie. A todos los argentinos debemos darles las mismas oportunidades", enfatizó el mandatario.

MIRÁ TAMBIÉN Abrieron una investigación preliminar por la denuncia de venta de candidaturas en la fuerza de Javier Milei

Tras entregar la vivienda número 117 mil, el jefe de Estado remarcó su decisión de crear el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y cuestionó las políticas en materia de infraestructura bajo la gestión de Cambiemos, a cargo del expresidente Mauricio Macri.

"No todo es lo mismo, estamos celebrando que hay 117 mil familias que tienen su casa, que pagan un crédito crece según el ingreso de la gente, no lo hacen según la inflación ni el dólar, no son créditos UVA. Son accesibles para la gente", expuso ante el aplauso de los beneficiarios catamarqueños

En la misma línea, continuó criticando la gestión opositora: "Algunos se hacían los distraídos y no querían reconocer ese derecho, pero el derecho a un techo digno es un derecho de todos los argentinos y el Estado debe cumplir".

"Quien me precedió construyó 14 mil viviendas en cuatro años, muchas de ellas con créditos UVA, no sabemos si le resolvieron o le complicaron la vida a la gente", ironizó, al tiempo que remarcó que los resultados dieron cuenta de que "tenía razón" al poner en pie una cartera exclusiva a la construcción de la vivienda. Por último, en plena campaña electoral, Alberto Fernández empezó a jugar un rol preponderante al reclamar abiertamente el voto para Massa

SR/AMR NA