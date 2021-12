Alberto Fernández: “Las imágenes encontradas en la AFI son de una enorme gravedad institucional” El jefe de Estado hizo alusión al video en el que un grupo de ex funcionarios de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal junto a ex miembros de la AFI mantienen un encuentro en el que planifican perseguir y encarcelar a gremialistas durante la gestión de Cambiemos en la Provincia.