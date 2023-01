El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que en la política "no todo es igual", marcando una diferencia entre el oficialismo y oposición, al lanzar el Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios en el partido bonaerense de Avellaneda

"No todo es igual, no todos somos lo mismo. Nosotros creemos que el Estado tiene una importancia primordial para igualar allí donde el mercado desiguala, poner el valor allí donde el valor no aparece y para cuidar a los mejores de los nuestros. Para eso estamos", enfatizó Fernández. Al encabezar el lanzamiento del primer Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios para 58.000 bomberos y bomberas de todo el país, el jefe de Estado precisó: "Ponen todo de sí al servicio del otro en el momento en que el otro está en mayor riesgo y eso los hace únicos". "Muchas veces se escuchan voces desencantadas que dicen finalmente en política todo es lo mismo, los políticos son todo lo mismo. No, yo no admito eso. No somos todos lo mismo. Estamos los que creemos que hay que poner en valor la labor de quienes ponen en juego su vida cotidianamente y están los que piensan que se la tienen que arreglar como pueden. Nosotros no pensamos eso", subrayó el Presidente. MD/MG/SPC NA