El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "la política no tiene sentido si no es para mejorar la vida del pueblo" y afirmó que él, "inexorablemente", estará del lado de los más necesitados.

"Inexorablemente, voy a estar al lado de los que más nos necesitan", subrayó al encabezar el acto de entrega de 837 viviendas del programa Casa Propia en la localidad sanjuanina de La Bebida a vecinos que fueron afectados por el sismo del 18 de enero de 2021.

Acompañando por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, Fernández destacó la importancia de la inversión estatal en viviendas y reivindicó que con la entrega de las 837 casas estaba cumpliendo con una promesa realizada a los damnificados por el terremoto.

"Aún recuerdo aquel día de enero del año 2021, cuando la tierra tembló acá y se llevó a la casa o lastimó la casa de muchos de ustedes, y llegué rápidamente porque quería ver qué era lo que pasaba. Asumimos el compromiso de que, rápidamente, los que habían perdido su casa tendrían una casa digna", repasó.

Según se informó oficialmente, la de hoy es la entrega de viviendas más grande desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, con 837 familias que recibieron su casa en los barrios de Ingeniero Céspedes y Sierras Marquesado de la localidad sanjuanina de La Bebida.

Luego de entregar las llaves a los flamantes y emocionados nuevos propietarios, el Presidente insistió en que él no estaba haciendo "ningún favor" sino simplemente cumplir con el deber del Estado de reconocer los derechos de las personas.

"Estas, para mí, son 837 casas singulares en mi alma: las llevaré grabadas como algo especial, los vi sufrir aquel día y la veo sonreír hoy, eso me pone muy feliz", afirmó Fernández, y agregó que el Gobierno nacional lleva invertidos 82 millones de pesos en la provincia.

En ese sentido, volvió a criticar a quienes piensan en la acción del mercado como la solución de los problemas de la sociedad.

"Los mercados no resuelven esos problemas porque no son un negocio. El negocio está en las casas más caras y en las familias pudientes que pueden pagarlas y bienvenidos sean, pero para los que no pueden pagar una casa es obligación del Estado hacerse cargo", remarcó.

Por su parte, el gobernador Uñac le agradeció al Presidente por hacer de esa provincia una de las más asistidas y contrastó esta situación con lo que recibió San Juan durante el mandato de Mauricio Macri.

"Firmamos 1.100 viviendas para el 2016, lo pasaron para el 2017, lo pasaron para el 2018 y terminamos el 2019 firmando las mismas 1.100 viviendas, sin el mismo financiamiento, como en esos cuatro años", cuestionó en su repaso de la gestión Cambiemos.

Solo con las 837 viviendas entregadas hoy, la inversión realizada por el Estado nacional fue de 6.155 millones de pesos, se informó oficialmente.

Maggiotti, el primero en hacer uso de la palabra, destacó que "el mejor contrato es cumplir con la demanda empeñada" y dijo que la inauguración de las viviendas concretada hoy era un ejemplo de esa frase.

En cuanto a las acciones en marcha, el ministro informó que el Estado nacional lleva adelante la construcción de 5000 viviendas en San Juan.

Durante el acto, además, se firmó un convenio para construir 663 nuevas casas en esa provincia cuyana. (Télam)