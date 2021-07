El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el fallecido sociólogo y ex director de la Biblioteca Nacional Horacio González fue "una mente brillante que dio el peronismo". "Fue una mente brillante que dio el peronismo. Siempre buscó un mundo más justo e igualitario", resaltó Fernández al participar de un homenaje al sociólogo organizado de manera virtual por la Corriente Nacional de la Militancia. En un mensaje grabado, el jefe de Estado subrayó que González fue un "hombre particularmente importante", y ponderó: "Su pensamiento, de un modo o de otro, entró en nosotros y nos signó para siempre". "No es fácil hablar de Horacio y pensarlo en tiempo pasado, prefiero pensarlo en presente, exigiéndonos como nos exigía, obligándonos a no estar conformes con lo que estamos pasando", enfatizó Fernández. En esa línea, lo calificó como "un hombre particularmente importante", y amplió: "Su ausencia se nota mucho. Nos queda su obra, que debemos buscar una y otra vez para tratar de echar luz en tiempos donde todo parece nublarse". "Donde estés Horacio, respeto, cariño y gratitud por todo lo que me ayudaste a pensar", expresó el Presidente durante su oratoria. La presentación de la actividad estuvo a cargo del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, y contó con la participación del escritor José Pablo Feinmann además del filósofo y asesor presidencial Ricardo Forster, entre otros. Horacio González falleció el pasado 22 de junio, tras permanecer internado durante más de un mes por un cuadro agravado de coronavirus. El sociólogo, que estaba actualmente a cargo del departamento de publicaciones de la Biblioteca Nacional, había ingresado al Sanatorio Güemes el pasado 19 de mayo tras dar positivo de Covid-19. MD/GAM NA