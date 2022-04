El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "algunos pensaron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tuvimos que firmar indefectiblemente, iba a significar una postergación" del país y sostuvo que "nadie está postergado la Argentina".

"Hemos dado demasiadas muestras de que no estamos postergando al país", sostuvo Fernández al encabezar esta tarde en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada la presentación de los programas federales Equipar Ciencia y Construir Ciencia para fortalecer la investigación científica en la Argentina, y dijo que "nunca pensamos que la solución pase por dejar de invertir donde la Argentina lo necesita; no ajustamos ni en la educación ni en ciencia ni en tecnología".

El Presidente, acompañado por el ministro de área, Daniel Filmus, remarcó que el Gobierno nacional "está invirtiendo en educación básica, con becas, garantizando las paritarias docentes, invirtiendo en ciencia y tecnología" y agregó: "En nuestra cabeza no hay otra cosa más que seguir pensando en el crecimiento y el desarrollo económico".

"Estamos en una situación compleja en la que no dejamos de advertir los problemas que vivimos en materia inflacionaria. Estamos buscando herramientas", aseveró el primer mandatario y señaló que "hay un conflicto mundial que está complicando el escenario, los precios de los alimentos y la energía volaron y eso es un problema para nosotros también".

En ese marco, Fernández insistió: "Pero nunca pensamos que la solución pase por dejar de invertir donde la Argentina lo necesita. Nunca pensamos que la solución pase por ajustar la educación, la ciencia y la tecnología. Nunca pensamos que la solución pase porque los que reciben la Tarjeta Alimentar no reciban más recursos cuando lo están necesitando. Nunca pensamos en eso, nunca".

Sobre las iniciativas anunciadas, se informó que el Programa Federal "Equipar Ciencia", que tendrá una inversión de 5 mil millones de pesos, brinda la posibilidad a las instituciones científicas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti) de acceder a equipamiento mediano y de gran porte, imprescindibles para la realización de estudios y análisis de alta complejidad.

El objetivo de este plan es ampliar la maquinaria estratégica a regiones del país cuyo acceso no se encuentra actualmente garantizado.

En tanto, el Programa Federal "Construir Ciencia", que tiene una inversión de 8 mil millones de pesos, otorga la oportunidad a los organismos del sistema científico argentino de crear o adecuar la infraestructura necesaria para la investigación e innovación tecnológica. De esta manera, el programa apunta a reducir las asimetrías existentes entre las distintas jurisdicciones del país.

Previamente, el jefe de Estado en su discurso aseveró que hoy "estamos dando un paso hacia la mejor Argentina, la del desarrollo" y destacó que el avance de la ciencia y tecnología "nos permite un mejor futuro".

"Había quedado muy descuidado en los últimos años, tuvimos la preocupación desde el primer día de ampliar el marco", afirmó al encabezar el acto en el Museo del Bicentenario.

En la misma línea, abogó por "federalizar la inversión en materia de ciencia y tecnología", y dijo: "Basta de tanto desequilibrio y desigualdad" en el país.

Asimismo, señaló: "Hoy estamos dando un paso más hacia la mejor Argentina. La Argentina del desarrollo" y ante la comunidad científica presente en el auditorio, aseguró que "gracias a Dios nuestros científicos son muchos y muy buenos y lo han demostrado una y mil veces".

"En estos últimos tiempos, han dado sobradas muestras en que han puesto todo ese conocimiento científico al servicio de la sociedad que de forma urgente lo necesitó con la llegada de la pandemia", remarcó y manifestó: "Y lo hicieron más que bien".

En ese sentido, dijo que en el Gobierno están "convencidos de que el desarrollo de la ciencia y tecnología nos permite alcanzar un mejor futuro y además nos permite desarrollar aspectos de las economías que de otro modo descuidaríamos".

"La Argentina necesita desarrollarse y no podemos seguir construyendo una Argentina con un centro desarrollado y dos periferias al norte y al sur que están mucho más atrasadas", dijo Fernández, quien resaltó que "para que el desarrollo sea real necesitamos equilibrar recursos y fuerzas para que crezca el norte y sur".

En ese contexto, dijo que "queremos darles los recursos a los científicos, los instrumentos y los edificios, para que desarrollen la ciencia y la tecnología porque allí está el futuro de la sociedad".

El ministro de Ciencia y Tecnología, por su parte, sostuvo que la inversión en ambos programas "es un antes y un después para la ciencia porque vamos a aplicar la ley de Ciencia y Tecnología" y "porque comienza un proceso que vamos a multiplicar por más de cuatro la inversión en ciencia y tecnología".

"Es un antes y un después porque esto es una política de estado que tenemos la misión de llegar a un punto del PBI en inversión y tener un proceso ininterrumpido que incluya también a la inversión privada junto a la pública", agregó Filmus.

En ese sentido, consideró que "sin ciencia no va a va haber un desarrollo productivo nacional, no va a haber soberanía y no va a haber posibilidades de resolver los problemas de la gente" y dijo que "no existe un país en el mundo que resolvió estos temas sin ciencia y tecnología".

El secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz, precisó que "con Construir Ciencia vamos a hacer proyectos emblemáticos en cada provincia" y afirmó que "se va a dotar al sistema científico tecnológico de las capacidades para resolver los problemas". (Télam)