El presidente Alberto Fernández pidió "seguir dialogando y construyendo" y aseguró que "estar unidos hace todo más fácil".

"Yo no quiero ni la valentía de los prepotentes ni el coraje de los mercenarios. No quiero ser eso. Quiero seguir dialogando y construyendo", expresó y marcó: "Nosotros nos pusimos de pie en un momento donde la humanidad vivía la peor tragedia. Enfrentamos la pandemia, trajimos las vacunas que los argentinos necesitaban. Levantamos hospitales, salvamos muchas vidas y lamento cada vida que se perdió. Mientras fuimos capaces de resolver el problema de la deuda con el FMI. Y cuidamos el federalismo. Seguimos ampliando derechos. No dije que yo pude, porque Antonio me enseño que la política es un hecho colectivo. Esto lo hicimos con Cristina (Kirchner), con Sergio (Mass) y cada uno de los argentinos. Estar unidos hace todo más fácil", afirmó durante el homenaje por los 100 años del nacimiento del histórico dirigente Antonio Cafiero en el ND Teatro. (Télam)