El presidente Alberto Fernández destacó hoy que el programa Remediar "marca un antes y después dentro de la salud pública", dijo que durante el Gobierno de Mauricio Macri entró en "una faz de olvido" y subrayó la importancia de que el Estado "esté presente para ir en socorro de quienes lo necesitan", ya que "la salud pública es un deber del no puede desentenderse".

Así lo afirmó al encabezar en Tecnópolis el acto por el 20° aniversario del Programa Nacional Remediar, que desde 2002 garantiza el acceso y cobertura de medicamentos esenciales a usuarios de los más de 8.100 centros de atención primaria de todo el país, con más de 54.000.000 de tratamientos distribuidos en los dos últimos años.

Acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizotti, el mandatario hizo un reconocimiento especial al exministro de Salud Ginés González García, quien "se animó a llevar adelante el programa" durante la Presidencia de Eduardo Duhalde.

En su discurso, el Presidente remarcó que el Estado es "el articulador de la igualdad social" y afirmó que para los que están "embarcados" en el proyecto político del oficialismo -entre quienes destacó a Cristina Fernández de Kirchner- estar atentos a la salud "es una obligación".

Luego de describir la génesis del proyecto y de ponderar a González García por haber sido el principal impulsor de esa política en medio del escenario "caótico" de 2002, Fernández señaló como fue la evolución del programa y criticó que no haya sido "suficientemente atendido" durante la Presidencia de Mauricio Macri.

"En política no todo es lo mismo. Algunos creemos que el Estado tiene que estar presente para ir en socorro de lo que más necesitan, otros creen que los que necesitan son parte de un mercado y que tienen que esperar que el mercado les de una solución. Para los mercados, hay un pedazo de la sociedad que queda afuera", reiteró el mandatario como lo viene haciendo en sus últimas apariciones públicas.

Al respecto, brindó detalles sobre la fluctuación del "Remediar" a través de los gobiernos y dijo que, en el período 2016-2019 se entró "en una faz de olvido, disminuyeron la cantidad de botiquines y de medicamentos".

Según explicó, en 2013, durante la presidencia de Cristina Fernández, se distribuyeron 176.000 botiquines con 44 millones de tratamientos, mientras que en 2019 fueron 106.000 botiquines y 23 millones de tratamientos.

"En lo que llevamos del Gobierno, llevamos 433.585 botiquines y llevamos 91 millones de tratamientos entregados", comparó.

En ese sentido, el Presidente dijo que esa diferencia no marca "una disputa política" sino que "son formas de concebir una sociedad".

Fue allí cuando señaló: "Para mí, para Carla (Vizzotti), para (el exministro de Salud) Daniel (Gollan), para Cristina, para los que estamos embarcados en este proyecto, estar atentos a la salud de nuestros hombres y mujeres es una obligación", concluyó Fernández.

Previamente, Vizzotti también recordó a su antecesor en la cartera, González García, como quien "tomó la decisión de generar una estrategia que era innovadora, que era original, que era desafiante implementar".

"Un 17 de octubre de 2012 en Paraná, Entre Ríos, se entregó el primer botiquín y hoy estamos a 20 años con un camino recorrido que no perdió la magia gracias a los trabajadores y las trabajadoras. No fue siempre igual, (el Plan Remediar) se creó, se fortaleció, se consolidó y después hubo un momento en el que no se priorizó", dijo la ministra en referencia al macrismo.

Después señaló que, al asumir la presidencia el Frente de Todos, "sin saber todavía de la pandemia, se decidió relanzar el Remediar".

"Todo el equipo se puso a trabajar para poder pasar de 8.000 botiquines a 19,000 y de 50 medicamentos a 138. Presta cuidado a 19 millones de personas en 8.100 centros de salud con el 85% de la cobertura de las patologías más frecuentes, llegando con medicamentos esenciales", agregó.

En ese sentido, comentó que hoy cuentan con implementos para las políticas de Salud Sexual, con las relacionadas al plan de los Mil Días, con medicación para epilepsia refractaria y fibrosis quística.

Adicionalmente señaló que la elaboración de esos productos en laboratorios estatales generan un ahorro del 75% respecto de los precios de referencia de cada uno de los medicamentos.

Vizzotti ponderó además que en el Senado se esté trabajando una ley para que el Remediar "no dependa de la decisión política" de un presidente, sino que "sea un derecho adquirido para cada uno de los argentinos y argentinas y para que nadie piense que puede dar un paso atrás en salud pública".

Mediante el programa, los pacientes que no tienen cobertura de obra social, pueden retirar de manera gratuita y en el momento los medicamentos que les han sido prescriptos por los profesionales de cada centro de atención primaria donde se atienden.

De esta manera, el Remediar da respuesta al "80% de las consultas del primer nivel de atención y garantiza la cobertura de medicamentos a 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud", detallaron desde la cartera de Salud.

"Desde el año 2020 hasta lo que va de 2022, con una inversión de $31.380.267.905, se distribuyeron 263.160 botiquines con 54.819.886 tratamientos entre los más de 8.100 CAPS. Además, fueron capacitadas 12.152 personas de los equipos de Salud", señaló el informe oficial.

(Télam)