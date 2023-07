Alberto Fernández: “Durante nuestro gobierno no hubo ni un municipio en la Argentina que no haya recibido obra pública” “Durante nuestro gobierno no hubo ni un municipio en la Argentina que no haya recibido obra pública”, destacó el jefe de Estado durante la actividad desarrollada en el Centro Cultural Kirchner

Por Redaccion GLP | 14-07-2023 Alberto Fernández y Gabriel Katopodis El presidente Alberto Fernández inauguró este mediodía junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, 100 obras en 100 localidades de las 23 provincias del país, a través de una inversión de más de 5.500 millones de pesos, con las que se alcanzaron las 1.640 obras finalizadas en el marco del Plan Argentina Hace. “Durante nuestro gobierno no hubo ni un municipio en la Argentina que no haya recibido obra pública”, destacó el jefe de Estado durante la actividad desarrollada en el Centro Cultural Kirchner y de la que participaron de forma tanto presencial como virtual más de 90 intendentes e intendentas de las localidades donde se ubican las obras inauguradas. “Yo me propuse hacer una Argentina más federal y sé que he cumplido”, subrayó el mandatario y afirmó que “este plan, que se extendió a lo largo y lo ancho del país, surgió porque hacía falta hacer más fácil la vida de la gente en cada una de las localidades”. MIRÁ TAMBIÉN Carrió realizará reposo absoluto por algunos meses tras recibir el alta por accidente isquémico “De las 6.517 obras proyectadas en todo el país, que es un número récord para un gobierno de la democracia en cuatro años, 3.623 están terminadas, y del Plan Argentina Hace se finalizaron casi 3 mil”, ponderó el Presidente, y añadió: “Hace falta mucho más, no hay que bajar los brazos. Hay que seguir insistiendo para que cualquier habitante del país tenga las mismas posibilidades de desarrollo”. MIRÁ TAMBIÉN Grabois calificó a los dirigentes de JxC como los mismos verdugos de la crisis del 2001 Consideró además que la inversión del Estado en obra pública “tiene que ver con una forma de ver al país y a nuestra sociedad”, al tiempo que recordó que al asumir el gobierno “en el sector de la construcción había una deuda de 50 mil millones de pesos y el 70 por ciento de la obra estaba paralizada”. “Nosotros no solamente ordenamos la deuda, sino que nos propusimos un plan ambicioso de obra pública realizado con una transparencia incuestionable, y esto no hubiera podido hacerlo si no fuera por el trabajo inconmensurable que hizo Gabriel Katopodis”. Plan Argentina Hace En este sentido concluyó: “Estamos haciendo un enorme esfuerzo para que las obras no se paren y al poder cumplir con los compromisos frente a tanta adversidad demostramos que cuando todos nos unimos para trabajar por la gente es mucho más fácil”. Las 100 obras inauguradas en 100 localidades benefician a 4.666.931 personas y representan una inversión del Estado nacional de 5.543 millones de pesos. El programa contempla intervenciones tanto en los municipios con mayor densidad de población, como Florencio Varela (426 mil habitantes), como en las localidades de menor densidad (por ejemplo, Sarah, La Pampa, con 245 habitantes; y Lago Posadas, Santa Cruz, con 266). Plan Argentina Hace Por su parte, Katopodis resaltó que “la obra más importante es haber hecho obras en todo el país con un carácter federal, y para eso hemos trabajado en equipo y con diálogo a partir de la decisión política del Presidente y de un plan de trabajo del que no nos movimos ni un centímetro a pesar de la pandemia, de la deuda y de todas las dificultades”. A su vez, valoró que “el Gobierno nacional deja obras de infraestructura en todo el territorio y llenó de puestos de trabajo a la Argentina con intervenciones que, además, impulsan el desarrollo y definen el futuro de muchas regiones”. La presidenta de la Comisión de Fomento de Lago Posadas (Santa Cruz), donde se realizaron trabajos de mejoramiento urbano por un valor de 6,3 millones de pesos, Mónica Sánchez, señaló que “la obra pública transformó y marcó un antes y un después en mi localidad. Hoy tenemos mano de obra plena, los chicos que estaban desocupados se pudieron insertar en la construcción porque también se está pavimentando la ruta 39 que no solo logrará más desarrollo turístico y productivo, sino que nos cambiará la calidad de vida”. Plan Argentina Hace “Quería rescatar el carácter federal que tiene la visión del Ministerio de Obras Públicas, y a su vez quería agradecer no solo la efectividad y el trabajo de gestión, sino también la calidez humana a la hora de atender a los intendentes”, expresó el jefe de la comuna de San Jerónimo Sud (Santa Fe), Horacio Ciancio, municipio en el que viven 2.700 personas y donde se realizaron trabajos de pavimentación por 20 millones de pesos. Del total de obras, 39 consistieron en trabajos de pavimentación, accesibilidad y mejoramiento urbano; 18 de ampliación de la cobertura de agua y saneamiento; 19 son obras de renovación integral de espacios públicos, y 24 de equipamiento urbano como la construcción y puesta en valor de espacios deportivos, culturales y centros de salud. En un mensaje por videoconferencia, la intendenta de Aguilares (Tucumán), Elia Mansilla, resaltó el impacto de la obra pública en la generación de empleo y detalló que en este momento "250 personas del municipio se encuentran trabajando en distintas obras nacionales que hacen crecer la ciudad”, y trasmitió su “agradecimiento eterno, por ser un Gobierno federal que comenzó a trabajar en el interior del interior". Plan Argentina Hace En tanto, la trabajadora Débora Bulleghini, de la localidad bonaerense de Mechita, en Bragado, quien comenzó en el programa como aprendiz y en la actualidad tiene su registro profesional de maquinista de retroexcavadora, aseguró que la inversión en la obra pública permitió que ella y sus compañeros tengan "un trabajo digno, estable y confiable. Fue la oportunidad que nos salvó en la pandemia". Los proyectos inaugurados pertenecen al Plan Argentina Hace, que fue lanzado en enero de 2020 con el objetivo de generar trabajo local para PyMES y cooperativas de la construcción en todas las jurisdicciones del país. La iniciativa contempla intervenciones de ejecución rápida para crear empleo local, mejorar la infraestructura de barrios y ciudades y promover la paridad de género entre las y los trabajadores. Consiste en casi 3.000 obras que alcanzan a 1.373 gobiernos locales e integran las 6.517 vigentes del Ministerio de Obras Públicas de la Nación mediante una inversión de 146.908 millones de pesos NOTICIAS DESTACADAS {{#news}} {{uppertitle}} {{title}} {{#image-url}} {{/image-url}} {{#image-url}}{{/image-url}} {{/news}} Cargar noticias ÚLTIMO PUBLICADO {{#news}} {{date-1}} {{title}} {{/news}} Cargar noticias Ver todas las notas