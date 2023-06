El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que, "por encima de cualquier diferencia", tiene el "mismo proyecto de país" que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la vez que subrayó que "la mayoría de los argentinos no siente que vive en una sociedad fracasada"

Acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y por el director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), Raúl Kulichevsky, Fernández este mediodía una recorrida por el Centro Espacial Punta Indio, en la localidad bonaerense de Pipinas, donde se desarrolla el cohete lanzador de satélites Tronador II.

Apenas 12 horas después del cierre de las alianzas que competirán en las elecciones de este año, Fernández desplegó un discurso en el que puso en valor la inversión en ciencia y tecnología realizada por su Gobierno y por los de Fernández de Kirchner.

En un juego con las palabras que integran el nuevo nombre que llevará el oficialismo a las urnas, el mandatario sostuvo: "Ahora que nos unimos por la Patria, pongamos en valor la Patria, esto es la Patria. Que estemos aquí en Pipinas construyendo un cohete para poner los satélites que en Argentina se hacen".

"Son las herramientas básicas en el tiempo en que vivimos y ocupar espacio en el espacio, valga la ironía, es una tarea que debemos llevar adelante y que no debe pararse. Cristina y yo, por encima de cualquier diferencia, tenemos una misma imagen y un mismo objetivo sobre el país que queremos construir. Por eso ella montó esto, y por eso yo di orden de que se empiece a construir el primer cohete. ¿Por qué? Porque los dos creemos que la Argentina debe puede y debe hacer eso". dijo.

Fernández destacó que "a pesar de los problemas de la pandemia y la guerra se verifican en el país un montón de progresos", y aseguró que "la mayoría de los argentinos no sienten que viven en una sociedad fracasada", sino que saben que atraviesan "un momento difícil, rodeados de gente capaz de levantarse, caminar y andar".

"En estos años hicimos infinidad de cosas por el progreso y el desarrollo de la Argentina, que se ve en muchos aspectos: se ve en cómo creció la economía en los dos últimos años, se ve como sigue creciendo en el primer trimestre, se ve en la cantidad de empleo que se ha creado, empleo genuino. Llevamos 32 meses consecutivos de creación de empleo registrado". apuntó.

En alusión al Centro Espacial, destacó que durante los cuatro años de la Presidencia de Mauricio Macri se detuvieron los procesos de construcción del lanzador espacial, lo que generó demoras en conseguir los objetivos efectivamente planteados.

"Durante cuatro años (que duró el Gobierno de Mauricio Macri) sólo hacían experimentos porque no podían seguir con el proyecto de construir el cohete propulsor, uno dice 'que pena'", señaló.

Fernández explicó que la decisión del macrismo de desfinanciar el proyecto espacial argentino afectó a las Pymes proveedoras, muchas de ellas parte de las 23 mil empresas que se cerraron durante el período 2016-2019.

"Nos están diciendo todo cuando nos dicen que hay que prescindir de la salud, la educación y la ciencia", añadió.

El Presidente realizó además un análisis de las condiciones históricas que dieron origen al modelo agroexportador que impulsó la Generación del '80, en el siglo XIX, y como ese discurso recobró vigor a partir de la segunda mitad de la década de 1970, haciéndole "creer a muchos argentinos" que el país estaba "para proveer granos y proveer carne".

"Ayer fundamos Unión por la Patria ¿Y por qué fundamos Unión por la Patria? pues la verdad los que creemos y confiamos en que podemos vivir en un país capaz de construir y desarrollar estas cosas, debemos estar unidos porque hay otros que hay otros que no creen eso, no los voy a juzgar, simplemente, no lo creen", dijo como contraposición.

Fernández concluyó su intervención citando un dicho africano que le relató el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva: "Quien camina sólo, camina más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos. Caminemos juntos, lleguemos más lejos".

El desarrollo y fabricación del Tronador II forma parte del programa de Acceso al Espacio de Conae, y tiene por objetivo colocar satélites en órbitas bajas a 600 kilómetros de la Tierra desde el territorio nacional a través de un lanzador desarrollado íntegramente en el país.

Cuenta con una inversión total estimada de 450 millones de dólares por parte del Estado Nacional hasta 2030, y contempla también 9.730 millones de pesos destinados al desarrollo de un prototipo denominado TII-70 y de la infraestructura auxiliar prioritaria.

En la misma línea que el Presidente se había expresado Filmus, quien no sólo recordó que en 2019 no existían los ministerios de Ciencia, Trabajo, Salud, y Ambiente, sino que hay fuerzas políticas opositoras que planifican volver a eliminarlos.

"Son las áreas en las que nosotros consideramos que es fundamental que el Estado tenga que intervenir, que no tiene porqué intervenir en todas las áreas pero si en ciencia y tecnología. Sí no es el Estado ¿quién lo va a hacer?", se preguntó.

Filmus agradeció especialmente a los trabajadores que rechazan ofertas del exterior a pesar de que viven "con la preocupación si Argentina va a seguir dedicándole, como ha hecho estos años, el esfuerzo de tener satélites y tener lanzador"

Por eso, pidió "no volver a perder ese tiempo" y "seguir apostando a la Argentina, al futuro" como hicieron los trabajadores de la industria aeroespacial argentina.

En el inicio del acto, Marcos Actis, el presidente de la empresa que desarrolla el lanzador, recordó que el predio en el que se levanta el centro espacial supo pertenecer a Loma Negro y que, al ser adquirida era "tierra arrasada y canibalizada".

Fue él quien destacó la inversión en tecnología de punta que, entre otras herramientas cuenta con una soldadora en frío que permite unir piezas de aluminio sin alterar su composición.

Quien fue decano de la Universidad Nacional de La Plata señaló la "enorme satisfacción" que supone avanzar en un proyecto por el que "hubo que sufrir bastante" durante "cuatro años".

En ese sentido, recordó que los planes originales señalaban al 2024 como fecha del primer lanzamiento y que el tiempo perdido ha corrido ese hito al 2029.

Actis dijo que "el sueño" de poner un satélite en órbita desde Argentina va a depender "de tener una política de estado que lleven adelante este proyecto".

