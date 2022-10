El presidente Alberto Fernández cargó hoy contra los seguidores del diputado y economista libertario Javier Milei, al vincularlos ideológicamente con el atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner

"¿Los llamados libertarios son los que buscan la libertad o los que le ponen una pistola en la cabeza a Cristina?", se preguntó en declaraciones radiales. En la misma línea, argumentó: "No digo que Milei los haya mandado a hacer eso, no estoy diciendo semejante disparate, pero hay una relación ideológica muy cercana y él no puede hacerse el distraído". Asimismo, expresó que el discurso que pregona el líder de La Libertad Avanza "apunta a la libertad de pocos", al tiempo que señaló que "prenden" en un sector de la sociedad que protagoniza acciones violentas

"Son los mismos que tiran antorchas prendidas a Casa de Gobierno, los mismos que perseguían a Ferraresi y lo insultaban por la calle, los mismos que produjeron desmanes en el acto de Massa...Es el discurso que él promueve cuando habla de la casta política. ¿Y qué es la casta política? Yo voy a seguir reivindicando la política como el único medio de modificación de la realidad", sumó. El mandatario reiteró sus críticas al expresidente Mauricio Macri tras calificar de "impúdico" su libro "Para qué" en el que revela sus pretensiones de asumir al poder en 2023

"Es el mismo que en campaña dijo que los que trabajaban iban a dejar de pagar impuestos a las ganancias y no hizo nada. Ahora dice que todas las empresas públicas deben ser manejadas por privados, y que hay que revisar los derechos sociales y sindicales en la Argentina. Eso me impresiona mucho", describió el jefe de Estado. "Yo llamo la atención de mis compañeros, porque ese es el enemigo, no nosotros, cuando nos dividimos permitimos que gane Macri. Cuando Macri dice estoy harto de los progres . ¿Ser progre es reconocer derechos a las mujeres en materia laboral? ¿Es que todo género se sienta libre en sociedad? ¿Es seguir preservando los derechos de los que trabajan y cuidar a los sindicatos? ¿Es cuidar la educación pública como mejor mecanismo de ascenso social? ¿Es cuidar la salud pública porque garantiza que cualquier argentino o argentina tenga una cama que lo atienda? Si eso es ser progre, soy progre", planteó. Además, manifestó: "Si ser progre quiere decir cuidar la salud pública, soy progre. De qué está hablando Macri, ¿quiénes son los progres que lo tienen harto? ¿Alguien piensa en la Argentina que es mejor no tener salud pública?". "Siento que la democracia cuando está en crisis se arregla con más democracia, y hay todo un discurso anti política. De qué habla Macri, pareciera ajeno a la política", subrayó. Por último, el mandatario calificó de una "gravedad inusual" que la empresa "Caputo hermanos", de Nicolás Caputo, haya pagado cifras millonarias a la carpintería del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel

"Puede ser un indicio, son sumas muy importantes para un carpintero que dice que aprendió carpintería por YouTube. Hay una lógica de desacreditarnos a todos, una prédica de la antipolítica que me preocupa mucho", aclaró. SR/SPC NA