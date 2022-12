El presidente AlbertoFernández se reunió este mediodía en la Residencia de Olivos con el presidente del Congreso Judío Americano de los Estados Unidos, Jack Rosen, en la previa del partido de la Selección argentina frente a Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Durante el encuentro, el jefe de Estado y Jack Rosen analizaron "potenciales inversiones con Estados Unidos en sectores estratégicos de energía, minería y tecnología"

Según supo NA, al igual que el resto de los partidos delMundial Qatar 2022, Fernández eligió la Residencia de Olivos como lugar para seguir el encuentro de Argentina frente a Croacia, acompañado por su pareja y el hijo de ambos, Francisco. Si bien hasta esta tarde no había novedades de la agenda que iba a encabezar el jefe de Estado durante este martes, fuentes oficiales habían informado que el mandatario no tiene planeado asistir a sus despachos en Casa Rosada como estila hacer diariamente. Desde la Copa América que el Presidente evita vincular suadministración a los triunfos del seleccionado, alegando que noquiere darle un uso político. A pesar de esto, varios funcionariosdel Gabinete aseguraron que un buen rendimiento en Qatar lebrindaría aire vital a la Argentina. A pesar de que inicialmente Alberto Fernández había optado por no expresarse en las redes sociales respecto del Mundial, a medida que el plantel encabezado por Lionel Messi avanzaba se mostró en sintonía. Tras el triunfo frente a Holanda, publicó a través de sus redessociales: "Hasta las lágrimas. A los jugadores, al técnico y acada miembro de la delegación, gracias una vez más por tantapasión y compromiso hasta en la última pelota. Nos hacen muyfelices". A tres años de su asunción, el mandatario encabezará mañana unacto donde oficiará de único orador en el Parque Colón de CasaRosada para realizar un repaso de la gestión. Se espera lapresencia del Gabinete que lo acompaña que no celebrará lahabitual reunión de los miércoles encabezada por el titular deministros, Juan Manzur. El próximo lunes, abrirá el encuentro de ex presidentes,juristas y dirigentes convocado por el Grupo de Puebla en elCentro Cultural Kirchner (CCK). El evento al que también asistirá su vicepresidenta, CristinaKirchner, debió ser reprogramado por que la ex mandataria diopositivo de coronavirus. SR/MD/AMR NA